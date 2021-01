La era de la inflación baja

Desafortunado trino del presidente de la JEP

Dijo en un trino el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que “Tanto La Paz (sic) como la democracia no son derogables. Para que no sean frágiles es necesario identificar y no seguir a personajes como Trump y a sus imitadores en Colombia”. No precisó...