La nueva junta de EPM

“Sí teníamos una organización criminal. Me arrepiento de haber hecho lo que hicimos, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí”.

LUIS GUSTAVO MORENO

Ex fiscal Anticorrupción, en video publicado en semana.com, en el que el hoy condenado abogado dice que los expresidentes de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte eran miembros de una organización criminal para vender y manipular fallos.