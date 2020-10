La nueva ley de regalías

Ecos y Comentarios

Presiones a la JEP para que excluya al general (r) Mario Montoya

En julio de 2018, el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, pidió ser aceptado en la Jurisdicción Especial de Paz. Dio un paso clave para su línea de defensa procesal, pues varios testimonios lo mencionaban como conocedor e incluso determinador de lo que en su momento se conoció como los “falsos positivos”, ejecuciones de civiles que, a cambio de beneficios y contraprestaciones, los uniformados hacían aparecer como miembros de la guerrilla y, por lo tanto, bajas en combate.

El general Montoya ha negado siempre no solo su participación, sino que conociera de tales prácticas, uno de los capítulos más oscuros de las Fuerzas Militares. Los oficiales en activo de la fuerza pública consideraban en su momento que someterse a la JEP era una afrenta al uniforme y a las tropas. La percepción cambió luego en cierta medida. Desde que comenzó su comparecencia ante la JEP, varias organizaciones han presionado para que esa entidad expulse al general (r), prejuzgando que “no está diciendo la verdad” o que “no tiene disposición a colaborar con la justicia”. Lo cierto es que el compromiso que firmó Montoya lo compele a decir la verdad, pero eso no implica que acepte responsabilidades que no le quepan. Es decir, no se puede, por la vía de la presión, obligarlo a confesar actos que no ha cometido. Será precisamente la JEP la que defina si es responsable de delitos y si su participación en la justicia transicional fue transparente.