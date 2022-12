El 28 de diciembre es el día de los Santos Inocentes, y se llama así porque se conmemora la matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret hace más de 2.000 años.

Por esas cosas de la historia difíciles de explicar ese día trágico se convirtió en todo lo contrario: en una celebración en la que se acostumbra a hacer bromas, algunas veces bastante pesadas, a los familiares y amigos. Es un día en el que se dan licencias para tomar del pelo, para poner trampas cariñosas y para engañar al otro, y cualquier molestia se conjura diciendo simplemente: ¡pásenla por inocente!

Pero la novedad ahora es que al parecer esta tradición ha tenido tal éxito que ya no solo se celebra un día sino que, en estos tiempos de populismo exacerbado, colombianos y colombianas la “pasamos por inocentes” casi todo el año.

¿O como más se le puede llamar a un país en el cual el candidato que pasó a la final a la Presidencia catapultado por videos chistosos en Tik Tok decidió que podía hacer campaña los últimos 15 días en Miami? La pasaron por inocentes los más de 10 millones que votaron por él.

El que sí se quedó en Colombia fue Gustavo Petro quien a la postre ganó la Presidencia. El entonces candidato aprovechó para convertirse en el rey de las inocentadas. “La primera decisión que voy a tomar es el cese de la exploración de petróleo en Colombia”, dijo en campaña. Una broma bastante pesada para las finanzas del país que por ahora no ha pasado de ahí.

Para bajarle el voltaje a la broma, el mismo Petro dijo en ese entonces, que no cunda el pánico porque ese hueco en las finanzas se podrá cubrir aumentando de 4 a 12 millones de turistas los que visitan el país. Y empezó súper bien en ese intento: en enero los tiquetes aéreos y otros servicios para el turista subirán hasta 40%. Eso viene siendo inocentada al cuadrado.

Pero eso no es nada. La inocentada categoría mundial fue cuando Petro anunció que la nueva ministra de minas y energía sería una profesora a la que no le gusta ni lo uno ni lo otro. ¿Eso sería como elegir a Hannibal Lecter como ministro de salud? Tremenda inocentada.

Hay que admitir que Gustavo Petro no es el único que se ha dedicado a las inocentadas. Al nuevo presidente de Colpensiones le gustan tanto que se adelantó tres días a la celebración, y el 25 de diciembre salió con esta perla: que la plata de la pensiones, de los fondos privados, se podía utilizar para construir el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla.

Esta tal vez clasifica entre las inocentadas que no pegan, las que hasta el más ingenuo descubre inmediatamente, porque son una broma o un engaño evidente. No solo por el hecho de que un tren como ese, según dicen desde el gremio de los constructores, costaría entre 650 y 700 billones de pesos; si no también y sobre todo porque los gobiernos que ha liderado el hoy presidente Petro no han brillado propiamente por su capacidad de hacer obra: con decir que cuando arrancó como alcalde de Bogotá, recibió varias obras empezadas, una de ellas un paso deprimido en la calle 94, y pasaron los cuatro años y ni él ni su equipo de gobierno lograron sacarlo adelante.

Pero las inocentadas este año no fueron solo creación de los políticos. La cantante Marbelle dijo que se iba de Colombia si Gustavo Petro ganaba la presidencia. Y no fue así. Que la pasen por inocente sus 2,5 millones de seguidores en redes sociales.

Tanto el jeque árabe Tahnoun bin Zayed como los Gilinski dijeron e insistieron en que cada uno va por su lado en el negocio de las ocho OPAs que lanzaron para quedarse con el GEA. ¡Pásela por inocente!

Y hasta Ramón Jesurum el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sacó un rato para las bromas pesadas. Estando en el mundial de Qatar dijo: “Vemos que Colombia hubiera podido hacer un muy buen Mundial de acuerdo a lo que hemos visto”.

Nos hicieron pasar también por inocentes con el Central Park en Bello, para los deportes a motor. ¿Se acuerdan que Luis Pérez inauguró parte de la pista y trajo como invitado a Juan Pablo Montoya?

Y la misma trama se dio con la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. El alcalde Quintero, en mayo, anunció con gran despliegue audiovisual, el final de la obra, a la que solo le faltaba la dotación. Ocho meses después, y a tres días de que termine el año, la pasamos todos por inocentes.

También el alcalde, con su característico humor, también hizo gran despliegue de inocentadas este año. En vallas publicitarias decía haber entregado 150.000 computadores y muchos le creyeron. Pero después alguien descubrió la triquiñuela y dijo que ni siquiera ha terminado de entregar 70.000. Así que los otros 80.000 estudiantes ¡pásenla por inocentes!

Pero sin duda, el premio a la mejor inocentada del año es para las perdidas que se pega el presidente Gustavo Petro. En menos de cuatro meses ha dejado con el estrén puesto y esperando a militares en su ceremonia de ascenso, a todos los alcaldes del país reunidos, a magistrados de las altas cortes invitados a cenar y hasta a presidentes de países de peso. Y no da ninguna explicación. El país vive en completa ignorancia sobre lo que le ocurre a su gobernante. Esa sí que es la gran inocentada del 2022.

Queridos lectores, ¡pásenla por inocentes!