Alfa, beta, gama, delta y ómicron, las temidas cepas del virus que quisiéramos que fueran parte del pasado, pero que siguen presentes ¡Y de qué forma! En las últimas semanas, en Colombia y en muchos otros países del mundo, los casos de covid-19 han aumentado exponencialmente. La razón es que cada vez hay más variantes contagiosas circulando por doquier, a la vez que se han relajado todas las medidas de protección.

Solo en la primera semana de julio, los contagios reportados por el Ministerio de Salud colombiano sobrepasaron los 23.000 casos. Pero el acumulado, desde que empezó la pandemia, supera holgadamente los seis millones. Afortunadamente casi treinta millones de colombianos tienen el esquema de vacunación completo. Y los que no lo tienen bien harían en aprovechar el momento para completarlo.

El quinto pico por el que estamos pasando no tiene la misma gravedad de los cuatro anteriores, pero el número de personas fallecidas ha aumentado en las últimas dos semanas y eso es preocupante. De ahí las tres recomendaciones que da el gobierno: una, no descartar el uso de tapabocas en recintos cerrados; dos, evitar aglomeraciones, y tres, conservar la distancia en sitios de espacio reducido. Aunque suene a repetición, son medidas que funcionan. Solo se pide un poco de colaboración de todas las personas, para que no se siga propagando el virus.

Pero la situación no está empeorando únicamente en Colombia. El problema en todo el continente americano, de sur a norte, es que ya llegó la temporada de gripa (influenza) y de huracanes.

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), en las últimas semanas, los países de la región han notificado un aumento de más del 10% en los casos de covid-19, y un incremento del 14% en las muertes, lo que presagia la doble amenaza de un posible aumento de la influenza junto con un crecimiento de los casos de covid-19. La invitación por tanto es a estar al día con la vacuna contra la gripa ya que este es un momento de múltiples riesgos simultáneos.

La estadística mundial es aún más preocupante, si se mira el informe semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El número de casos de coronavirus subió un 18% con más de 4,1 millones de casos reportados en todo el mundo y 8.500 muertes. El mayor aumento en los contagios se registró en Oriente Medio, donde aumentó en un 47%, mientras que en Europa y el sureste asiático subió en torno a un 32%.

En definitiva, los casos van en aumento en 110 países y la presión en los hospitales no baja. Como dijo Tedros Adhanom, director general de la Oms, “Esta pandemia está cambiando, pero no ha terminado”. La capacidad de seguir la evolución genética del covid-19 está “amenazada” porque se han relajado los controles y los esfuerzos de secuenciación genética. Así, es cada vez más difícil identificar nuevas variantes que pueden ser posiblemente peligrosas.

La recomendación general para todos los países es que inmunicen a la población más vulnerable, como el personal médico y los mayores de 60. Aunque se han administrado más de 1.200 millones de vacunas contra el covid en todo el mundo, la media de inmunización en países pobres está en torno al 13%. Mientras que países como España, con más del 85% de la población con la pauta completa y más de la mitad con la dosis de refuerzo, tienen una de las tasas más altas de protección contra el coronavirus.

Sirva también un llamado de atención a las siete economías más fuertes que han entregado menos de la mitad de los 2.100 millones de vacunas prometidas a países pobres.

De lo que se trata es que todo el mundo arrime el hombro. El covid ha costado 20 millones de vidas en todo el mundo. Y esas son muchas vidas, sin duda. Pero pudo ser mucho peor, de acuerdo con los pronósticos. Al final, la tasa de mortalidad ha sido del 0,2 por ciento por cada caso.

Cada vez tenemos que estar mejor preparados para enfrentar nuevas pandemias. Porque, como dijo Bill Gates hace unos días, “la posibilidad de que se produzca otra crisis sanitaria en los próximos veinte años, ya sea natural o intencionada, es superior al cincuenta por ciento”. Ojalá, como él pide, se cree un equipo de “Respuesta y Movilización ante Epidemias Globales”, con 3.000 expertos en enfermedades infecciosas y administrado por la Organización Mundial de la Salud