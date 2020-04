La solidaridad está presente

A medida que se profundizan las crisis sanitaria y económica provocadas por el covid-19, han surgido iniciativas que muestran cómo, en un tiempo relativamente rápido, los colombianos desplegaron todo su potencial solidario y creativo para ponerlo a disposición de las empresas y hogares más vulnerables.

Esas iniciativas tienen diferentes orígenes que van desde las políticas públicas del Gobierno Nacional y las autoridades locales; agrupaciones de ciudadanos que apoyan a sus vecinos y a negocios cercanos en dificultades; universidades que ofrecen sus cursos gratis en línea; fundaciones, partidos políticos y empresas que hacen donaciones de mercados o de instrumental de salud; hasta bancos que diseñan programas para aliviar la situación de sus clientes.

Sin dejar de mencionar a los artistas que, con el uso de tecnologías digitales, distraen el paso de los días en el confinamiento, y a las listas de libros gratuitos que con el mismo fin se ofrecen en la red. También para el arte, la música y la cultura se pueden hacer aportes para contribuir a su sostenimiento, teniendo en cuenta que son actividades muy afectadas por el aislamiento social.

Las políticas del Gobierno Nacional y, en menor grado, las locales, se difunden ampliamente por los medios de comunicación. En ambos casos, la prioridad ha sido la atención de los colombianos más vulnerables, a quienes ya llegaba la ayuda del Estado, pero que por su fragilidad requieren una suplementaria. Los programas sociales aumentaron su cobertura para alcanzar a ciudadanos que, por la dimensión de la crisis, están necesitando apoyo. En estos casos, la dificultad para llegar a la población está relacionada con la construcción, depuración y actualización de las bases de datos, que son el instrumento para distribuir las ayudas.

Desde la sociedad civil, con el uso de Internet se están encaminando las colaboraciones en dinero y tiempo de los colombianos que quieren apoyar a sus compatriotas en dificultades y no saben cómo hacerlo. Tal es el caso, por ejemplo, del sitio web colombiacuidacolombia.com, en el que concurre un grupo numeroso de fundaciones y asociaciones. Según su reporte, se había beneficiado hasta el 7 de abril a más de medio millón de personas.

En defensa del empleo están surgiendo nuevas herramientas, como el plan de ayuda a las micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes) que anunció el Gobierno Nacional. Según se conoció, la Nación otorgará una línea de crédito con garantía para que las Mipymes puedan cubrir los costos, especialmente los de nómina. El Fondo Nacional de Garantías (FNG), respaldará los créditos que las Mipymes adquieran con el sistema financiero para el pago de sus nóminas, con el compromiso de conservar a sus trabajadores.

De otro lado, los bancos han tomado acciones para aligerar el impacto de la crisis en los bolsillos de sus usuarios con facilidades para cumplir sus obligaciones crediticias. Algunos han ajustado sus condiciones para ciertos compromisos de crédito.

Unos esfuerzos son más conocidos que otros y llegan con facilidad a su población objetivo, en otros casos es necesario divulgar mejor los requisitos y programas, para que acudan a ellos quienes los necesitan. De forma desafortunada, en muchos casos las solicitudes no llegan, ya sea porque no se consulta o no se diligencian adecuadamente los formatos para recabar la información que permite otorgar el beneficio. La solidaridad existe, pero se requiere un esfuerzo adicional de cada persona en estar informada y hacer la tarea con diligencia y entusiasmo para que la ayuda llegue a su destino.