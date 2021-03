Las recomendaciones de los expertos

Una figura usual en la política y en la diplomacia, aplicada a este caso concreto, ilustra cómo mientras los gobernantes democráticos apenas van subiendo por la escalera, Vladimir Putin no solo subió y bajó, sino que volvió a subir y otra vez está de bajada. En maquiavelismo y sentido estratégico se...

Ecos y Comentarios

Tenso cruce de palabras entre Biden y Putin

Una figura usual en la política y en la diplomacia, aplicada a este caso concreto, ilustra cómo mientras los gobernantes democráticos apenas van subiendo por la escalera, Vladimir Putin no solo subió y bajó, sino que volvió a subir y otra vez está de bajada. En maquiavelismo y sentido estratégico se los lleva a todos por delante. Lo cual no quiere decir que sea bueno. Su proverbial frialdad indica que es capaz de cualquier cosa. Pero es también hábil y no se deja llevar por la emocionalidad. Al “asesino” que le endilgó Joseph Biden le contestó con un “le deseo buena salud y espero que podamos conversar muy pronto”. Tampoco es que se pueda burlar de Biden, que en todo caso, complicado lo tendrá