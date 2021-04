Los informes del FMI

Ecos y Comentarios

Hospitales en emergencia, al límite de sus capacidades

Los principales hospitales y clínicas de Medellín llegaron a su límite máximo de capacidad de pacientes para UCI. Se declararon en emergencia hospitalaria, y su personal médico y de auxiliares se esfuerza también al límite de su resistencia para dar abasto con la demanda de servicios.

Antioquia y Medellín muestran las cifras más críticas desde que empezó la pandemia. Se vienen días tan duros, como que es posible que aquí se viva lo que en Italia hace un año: tener que tomar decisiones al filo de la vida sobre a quién se atiende y a quién no, por imposibilidad física de recibirlo. Si no se cumplen los confinamientos, si no hay cuidado de uno y de todos, el desbordamiento del virus será incontrolable