Tantos temas de urgencia han ocupado los primeros días del presidente Gustavo Petro que poco o nada se ha dicho sobre una materia que es importante para el país, pero tal vez no haga parte de las prioridades. Se trata del plan de inversiones o los proyectos en materia de infraestructura vial.

El tema no es menor para Antioquia porque tenemos un especial interés en conocer la propuesta del Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para financiar y construir las obras-retazos que hoy están en el limbo dentro del paquete de las 4G. Si no se da una solución pronta a esos pedazos que faltan por definir, pierde parte de su potencia el esfuerzo presupuestal que se ha hecho hasta hoy para avanzar en esta revolución vial, la misma que en estas páginas hemos dado en llamar el nuevo milagro antioqueño.

¿Por qué se da este problema en la red de cuarta generación? La respuesta está en la estructuración misma del proyecto. El boceto de lo que en 2008 se conoció como las Autopistas de la Montaña presentaba un solo paquete con cuatro corredores viales para unir el centro del departamento con Urabá, Caucasia, Puerto Berrío y el Eje Cafetero.

Esa idea inicial, de construir cuatro corredores completos en un mismo proyecto, cambió cuando el gobierno nacional determinó entre 2010 y 2012 dividir esos brazos viales en nueve tramos independientes. Entonces, como la red 4G fue fraccionada, quedaron unos baches entre unos y otros sin dolientes. El gobierno departamental ha venido insistiendo en la urgencia de atenderlos, en particular los tres más críticos, que costarían, hoy, casi $900.000 millones.

Los tres puntos están en el corredor que va al suroeste, entre Caldas y Bolombolo. El primero es el intercambio en Primavera, para desembotellar las salidas hacia La Pintada y Bolombolo. La idea que están trabajando es la de incluirlo en la concesión Pacífico 1, ya se cuenta con diseños y avanzan los trámites de licenciamiento, el problema tiene que ver con el presupuesto, el cual debe ser aprobado por la ANI.

La segunda obra es la construcción de 3,3 kilómetros de doble calzada entre el mencionado intercambio de Primavera y Camilo C., en Amagá. Era una obligación del Invías, pero por razones de restricción presupuestal no se ejecutó. Según las proyecciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, construir el intercambio de Primavera y completar los 3,3 kilómetros de doble calzada hasta Camilo C. costaría $530.000 millones.

Por último, y no menos importante, aún falta la solución de fondo para sortear el derrumbe que en 2019 afectó el trazado vial en La Sinifaná. Es el punto más complejo de abordar. El deslizamiento de hace tres años afectó la construcción de la doble calzada y el empalme de la vía existente, a lo largo de 600 metros. Allí se ha planteado la construcción de un túnel doble de 800 metros y una serie de puentes para tratar de evitar los cortes de la montaña, un parche que terminaría costando $350.000 millones que deben salir de la Nación.

Distintas voces, como la de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Antioquia, han advertido que estos puntos sin doliente son la mayor urgencia que hoy tiene el departamento en materia de infraestructura, ya que después de hacer una inversión billonaria y de trabajar muchos años en unas vías competitivas, no pueden quedarse inconclusas o sin una correcta operación.

Urgen las gestiones de la gobernación ante Invías y la ANI para resolver lo más pronto posible estos puntos muertos y evitar que las vías 4G no terminen convertidas en autopistas que nos lleven más rápido a nuevos cuellos de botella.

Sea esta la oportunidad para llamar la atención de los concesionarios que hoy lidian con tramos problemáticos para que tengan consideración con los usuarios de esas vías y, mientras resuelven los problemas de fondo, garanticen un mejor tránsito. Por ejemplo, aplanar un poco los pasos que están en construcción, son tantos los sobresaltos que por momentos los carros parecen transitar por la peor carretera del país. Tampoco es justo que los usuarios de las vías deban soportar extensos pare y siga, cuando los hay, porque falten planes de manejo adecuado para soportar el alto tráfico, tal como ocurre en Pacífico 1. Hasta dos y tres horas para llegar de Medellín a Bolombolo y en algunos casos es porque no hay quién controle el avance de los vehículos en uno u otro sentido.

Tampoco es presentable lo que ocurre hoy con la conexión al Eje Cafetero por Pacífico 3, un dolor de cabeza que vienen aguantando los usuarios desde hace siete años, cuando empezó la obra. Es inaudito que un viaje a Pereira se tarde 12 o 14 horas. El gobierno nacional debe apretar para que los retrasos que tiene ese corredor en el tramo La Felisa-La Pintada se superen y alivien el viacrucis que es transitar ese corredor nacional.

Ojalá Antioquia cuente también con el apoyo de su bancada en el Congreso para impulsar estas soluciones y que el sentir de los antioqueños se convierta en parte de la agenda del ministro de Transporte Guillermo Reyes, tan cercano a estas tierras y al senador antioqueño y jefe del Partido Conservador Carlos Andrés Trujillo