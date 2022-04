Se conocieron las esperadas cifras del comportamiento de la pobreza en Colombia. Primero tuvimos la buena noticia de que la pobreza monetaria se redujo en 3,2 puntos porcentuales al pasar del 42,5% en 2020 al 39,3% el año pasado. Eso significa que 1.400.000 personas dejaron de ser pobres entre el año pasado y este, al menos en las estadísticas.

Y ayer de nuevo, otra buena noticia. Se dieron a conocer los resultados de la pobreza multidimensional y cayó del 18,1% en 2020 al 16% el año pasado -971.000 personas salieron de esta condición en un año-. La pobreza multidimensional mide las condiciones de vida de las familias colombianas mediante 15 indicadores en cinco dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y condiciones de la vivienda y los servicios públicos.

Esta último es un gran dato porque no es solo la pobreza multidimensional más baja incluso que antes de pandemia, sino que además, se trata del porcentaje más bajo de pobres (medidos en términos de educación, salud, vivienda, etc.) de los últimos 10 años.

Sin embargo, no hay que echar voladores al aire, porque de todas maneras la pobreza monetaria sigue siendo muy elevada. Todavía son muchos los que deben hacer maromas para sobrevivir: de los casi 50 millones de habitantes, 19,5 millones están en pobreza monetaria, es decir, 2,1 millones más que en 2019, antes de la pandemia, cuando la pobreza estaba en 35,7%.

El Dane define a una persona en condición de pobreza monetaria cuando sus ingresos son inferiores a $354.031 mensuales. Es decir, que una familia de cuatro personas es pobre si sus ingresos son inferiores a $1,4 millones al mes.

En pobreza extrema están las personas con ingresos inferiores a $161.099 mensuales, menos de $5.369 diarios. En esa dramática situación viven 6,1 millones de personas (el 12,2% de la población), una cifra inferior a la de 2020 cuando llegó al 15,1% pero superior a los niveles prepandemia, cuando era del 9,6%.

El informe del Dane reveló que las ayudas económicas entregadas durante la pandemia evitaron que la pobreza fuera cerca de cuatro puntos porcentuales mayor. Además, las ciudades donde aumentó más el empleo vieron una reducción sustancial del número de pobres.

Otro dato positivo que presentó esta semana el Dane fue la reducción de la desigualdad en Colombia; el coeficiente Gini pasó del 0,544 en 2020 al 0,523 el año pasado. Para leer el Gini, 0 refleja una igualdad absoluta y 1 una desigualdad total. Bogotá es la ciudad con mayor desigualdad y Pereira la de menor desigualdad.

La desigualdad se refleja en la composición de las clases sociales. Solo el 1,8% de la población se ubica en clase alta (con ingresos mensuales superiores a $3,7 millones por persona); el 27,8% pertenece a la clase media, el 31% se considera vulnerable y está en el límite de ingresar a la pobreza, y el 39,3% es pobre.

En el caso específico de Medellín también hay noticias alentadoras: no solo es la ciudad del país con la mayor proporción de habitantes en clase media (47.2%) sino que ocupa el primer lugar entre las ciudades con el menor porcentaje de población viviendo en situación de pobreza, con 27,6%, muy por debajo del promedio nacional, y de Bogotá que tiene 35,8%.

Además de Medellín, tres ciudades se destacan por los avances para reducir la pobreza. Sobresale Bucaramanga que la disminuyó en 10,6 puntos porcentuales en el último año, seguida de Villavicencio e Ibagué.

Por departamentos, los que encabezan el listado con el mayor porcentaje de población en pobreza son La Guajira con 67,4%, Chocó con 63,4% y Magdalena con 61,1%, mientras que Cundinamarca con 22,8%, Caldas con 28,4% y Antioquia, con 29,3% tienen menores porcentajes de personas pobres. En Antioquia hay dos millones de pobres, 14.390 más que en 2019.

La pobreza monetaria sigue siendo mayor en el campo que en las ciudades. Mientras en las zonas rurales es de 44,6%, en las capitales y cabeceras llega a 37,8%. Con casos tan dramáticos como el de Quibdó y Riohacha que tienen 64,8% y 56,6% de pobreza monetaria, respectivamente. En Quibdó la pobreza extrema es de 30%. Y la pobreza multidimensional igualmente: en el campo es de 31,1% y en las zonas urbanas de 11,5%.

No hay fórmulas mágicas para reducir la pobreza más allá de lograr un mayor crecimiento que permita la creación de puestos de trabajo dignos y otorgar subsidios focalizados a los más vulnerables, pero no de manera indefinida e indiscriminada. De lo contrario nunca se podrá romper el círculo, como lo advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que dice que en Colombia se necesitan 11 generaciones (más de 300 años) para que una familia salga de la pobreza. Con propuestas populistas no se logra, sino con mayor y mejor empleo y educación