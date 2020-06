Oporto: memoria e impunidad

Falta de agua retrasa regreso a aulas

Lamentable que las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados en Antioquia no puedan regresar a clases presenciales por problemas de infraestructura sanitaria. La Secretaría de Educación encontró que unas 500 sedes escolares no cuentan con agua y 2.300 carecen de agua potable....