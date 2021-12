Personajes que hicieron la diferencia en 2021

En un día como hoy hay quienes tienen la costumbre de hacer un listado de aquellas personas que se les han cruzado en sus vidas durante todo el año para agradecerles. Queremos tomar esa tradición para recordar aquí a los personajes que nos han hecho la vida mejor este 2021.

Empecemos por agradecer al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por segundo año consecutivo, es el gran héroe de la pandemia en Colombia. Es cierto que hemos tenido dificultades y que lamentablemente se han perdido muchas vidas, pero la presencia del Ministro ha sido fundamental para mantener la calma. Sin duda, el momento exigía una persona como Ruiz al frente: ha ejercido un liderazgo sin mayores aspavientos, ha viajado por el país sin descanso con una probada devoción por el servicio público y sobre todo con un conocimiento especializado como si hubiera sido hecho a la medida de este cargo en esta coyuntura precisa.

También queremos agradecer al empresario David Vélez. Si bien se hizo famoso hace poco porque la revista Forbes lo incluyó en sus listados como el más rico de Colombia, en realidad el mensaje de agradecimiento que queremos darle es por servir de inspiración: por mostrarles a los miles de colombianos emprendedores que pueden llegar a hacer cosas grandes. Vélez comenzó hace menos de 10 años y ya tiene tal vez la entidad financiera más grande de América Latina, con 50 millones de clientes, y 5 000 empleados en 35 países que trabajan desde sus casas. Y además la gratitud también tiene que ver con que él y su esposa Mariel Reyes hacen parte de esa generación de multimillonarios comprometidos con temas sociales: ella creó una start up para enseñar programación informática a mujeres vulnerables y los dos firmaron la iniciativa The Giving Pledge en la que prometieron donar la mayor parte de su fortuna para ayudar a resolver los problemas sociales en Latinoamérica.

Gracias a Diana Trujillo, una mujer que con su tesón y ejemplo de vida nos mostró que no hay límites cuando se tienen ganas. Con 17 años y 300 dólares en el bolsillo llegó a Estados Unidos, limpió casas para pagar sus estudios, aprendió inglés y se convirtió en ingeniera de la NASA. Este año, como directora de vuelo de la misión Marte 2020, fue la responsable de que el Perseverance, el robot explorador más avanzado que se ha enviado al espacio, llegara a la superficie de Marte.

Un gracias también para Radamel Falcao, para Lucho Díaz, para David Ospina y para Juan Guillermo Cuadrado. No tanto porque hayan sido figuras en sus equipos, que lo han sido este año y nos han dado muchos momentos de alegría, sino y sobre todo por no perder la humildad, porque no se han dejado desenfocar de su tarea. En el caso de Falcao, por ejemplo, cabe destacar que no le importó llegar a un equipo chico de España y lo hizo con tal pasión que ahora está entre los mejores equipos de la Liga.

Al ministro de hacienda, José Manuel Restrepo, porque supo leer para qué lo necesitaba el país en ese momento en el que el Presidente lo llamó a ocupar un cargo tan sensible. Y gracias al buen manejo que le dio a la reforma contribuyó a apaciguar el paro que se había vuelto incontrolable.

Y por último un gracias a quienes a pesar de las adversidades se han mantenido firmes en su compromiso con la ciudad y la región. Nos referimos a los administradores del Grupo Empresarial Antioqueño, quienes a pesar de los continuos ataques han mantenido la compostura y siguen poniendo a las empresas antioqueñas entre las mejores de América Latina y las más sostenibles del mundo. También hablamos de los constructores de Hidroituango, quienes a pesar de las dificultades que han puesto en vilo a sus empresas, no han dejado un solo minuto de trabajar para sacar adelante el megaproyecto después de la emergencia. Y sobre todo a William Giraldo Jiménez, el vicepresidente de generación de EPM, encargado del proyecto Hidroituango, que ha dado ejemplo de perseverancia, compromiso y templanza en una labor tan difícil como la que le ha tocado.

A todos ellos gracias por servirnos de inspiración. Y a usted apreciado lector, a su familia y a sus seres queridos, les enviamos nuestros mejores deseos para que el 2022 les traiga bienestar, amor y muy buenas energías