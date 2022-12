En medio del desconcierto generado por la situación política que se acaba de producir en Perú, llama mucho la atención la actitud que la izquierda latinoamericana, y en el caso que nos atañe directamente, el presidente Petro, han tomado en esta crisis. Asumiendo un papel que no le corresponde, se ha dedicado a dar opiniones no solicitadas sobre lo que se debe o no hacer en el país andino, consiguiendo aumentar el clima de incertidumbre en momentos de mucha tensión.

Como se sabe Perú está pasando por una situación sumamente delicada en la que durante unas horas se vio expuesta a un golpe de Estado por parte del presidente Pedro Castillo. Afortunadamente, las instituciones democráticas de ese país pudieron reaccionar a tiempo para evitar semejante extremo y, con la detención de Castillo y el reemplazo en su cargo por parte de la vicepresidenta Dina Boluarte, la situación se recondujo. Sin embargo, hay protestas en las calles y un clima de nervios crispados e inestabilidad que no hay que tensar más.

De ahí que pronunciamientos como los de Petro o López Obrador en Méxíco no hayan sido bien recibidos. No habían pasado sino unas cuantas horas tras los sucesos y el presidente colombiano se apresuró a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para Castillo, destituido y detenido por rebelión, aduciendo que se podrían haber vulnerado los derechos del expresidente del Perú. Eso que Petro vio como una vulneración del Legislativo peruano a las decisiones populares en las urnas y un ataque a los derechos de elegir y ser elegido, se contempla de otra forma muy distinta desde la CIDH, organismo que criticó duramente el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso para permanecer en el poder y a su vez alabó la respuesta democrática de las instituciones peruanas.

Las declaraciones de Petro producen preocupación desde dos puntos de vista. El primero por lo obvio: la indebida injerencia en los asuntos de otro país. La Cancillería peruana ha dejado ver su malestar y ha manifestado su extrañeza por esas declaraciones. Y el problema es que no es la primera vez que el presidente de Colombia se da la atribución de opinar sobre cómo le parece a él que deben hacer las cosas los países vecinos.

Recordemos cuando corrió a comentar sobre el resultado del plebiscito en Chile apenas se supo que se había impuesto el No a los cambios en la Constitución. En esa oportunidad el presidente tuiteó “Revivió Pinochet”. Lo cual le valió múltiples críticas por no respetar la voluntad del pueblo chileno.

También se inmiscuyó en asuntos de otro país cuando firmó en agosto una carta en respaldo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y de rechazo al proceso judicial que enfrentaba por corrupción, y por el cual fue condenada esta semana que termina.

El segundo punto de preocupación, de profunda preocupación, es el sabor que deja el presidente Gustavo Petro de cierto desprecio por las instituciones de cada uno de los países. En los tres casos, lo que cada país hizo, fue seguir los procedimientos legales que indican sus respectivas constituciones. De manera que las manifestaciones del mandatario colombiano no solo hacen quedar mal al país, como Nación respetuosa de la democracia, si no y sobre todo lo muestran a él como un hombre con tentaciones autoritarias.

Especialmente en el caso de Perú, Petro es insistente en decir que Castillo se equivocó porque no apeló al pueblo. “No logró la movilización del pueblo que lo eligió”, escribió el presidente colombiano, como si el pueblo en las calles estuviera por encima de las leyes. Sus opiniones, que por supuesto está en su derecho a tener de manera privada, no tendría por qué expresarlas públicamente a tenor de su condición de presidente de Colombia.

Pero Petro no ha estado solo en sus críticas, pues el presidente mexicano López Obrador también se apresuró a decir que la crisis política en Perú se debía a “los intereses de las élites económicas y políticas” que, desde que comenzó el gobierno de Castillo, han mantenido “un ambiente de confrontación y hostilidad” en su contra. Curioso comentario del líder mexicano que desconoce la realidad de un país que ha tenido seis presidentes en los últimos 4 años y 78 ministros en los 16 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo. Por esos comentarios y otros más, Perú emitió un comunicado en el que dijo que considera una injerencia en sus asuntos internos las opiniones del mandatario.

Ya es suficientemente preocupante para cualquier país tener que lidiar con una situación como la que acaba de vivir Perú que puso a tambalear su democracia. Si encima vienen los líderes de gobiernos vecinos a atizar el fuego con sus opiniones ligeras y a tiro de Twitter, el panorama se enturbia aún más. Esto no es constructivo ni digno de alguien que aspire a unir los pueblos de América Latina en pos de una democracia auténtica que deje atrás el oscurantismo en el que aún se encuentran sumidos algunos países.

No se sabe si Petro actúa de esa manera por un mal entendido sentir de que debe expresarse así para ser el gran líder de la izquierda latinoamericana o porque quiere imponer un relato de poderío absoluto del presidencialismo y de seguir consolidando el discurso de que las calles son las que dan el poder. Existe la esperanza también de que en el camino vaya reconociendo la importancia profunda de las instituciones de la democracia y comience a corregir esta tendencia a subestimarlas y a entrometerse indebidamente en los asuntos de otros países. .