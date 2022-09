Las marchas del lunes nos sorprendieron a todos. Tal vez ni los organizadores se imaginaban que iban a tener tal acogida. Al menos en ciudades como Medellín, Cali, Ibagué o Manizales las protestas fueron de verdad multitudinarias.

Por supuesto, en el caso de Medellín, que fue la más concurrida, hay que decir que buena parte de la indignación iba dirigida al alcalde Daniel Quintero. Sin duda, un reflejo del malestar generalizado en varios sectores de la ciudad y que tiene que ver también con la manera como el Consejo Nacional Electoral congeló, sin una explicación seria, la revocatoria del mandatario local. Pero esa es otra historia.

Volviendo a la protesta contra el Gobierno, a pesar de que Gustavo Petro tiene una aprobación del 56%, según la última Invamer Poll, desde ya se hace evidente que las primeras reformas y proyectos anunciados han generado descontento en un gran número de colombianos.

Ante este panorama, surge la pregunta, ¿quién será capaz de canalizar todo este descontento? ¿Quién será el líder de la oposición a Gustavo Petro en Colombia?

¿Será Rodolfo Hernández? Después de haber sacado más de 10 millones de votos contra Petro hace menos de tres meses, el “ingeniero” era un candidato obvio a ser la cara visible de la oposición. Sin embrago, desde muy temprano se hizo evidente que este no era su interés. Los coqueteos y coincidencias entre Petro y Rodolfo, latentes en los primeros meses de campaña, revivieron recién concluida la segunda vuelta. Quien estuvo a punto de vencer el proyecto político del petrismo no solo empezó a mostrarse alineado en muchos temas con el presidente electo, sino que pareció haber desechado cualquier intención de mantener su recién ganado capital político. Luego de un par de meses en los que simplemente se perdió del mapa luego de su derrota, Rodolfo renunció a su curul sin pena ni gloria, y con su intención de ir a atrincherarse a su natal Santander, parece quedar definitivamente descartado como líder nacional de la oposición.

¿Será Federico Gutiérrez? A diferencia de Rodolfo, Fico es un excandidato que sí ha dejado en evidencia su intención de tomar las riendas de la oposición: al igual que hizo siempre en campaña, no pierde la oportunidad para controvertir frontalmente a Petro, dejando explícito que el actual gobierno necesita un fuerte contrapeso que, desde el legislativo, parece, no emergerá. El reto de Fico será trascender el estilo que ya demostró no ser exitoso en su anterior campaña, donde su ventana de oportunidad de ser el representante de la “derecha” en Colombia pudo haberse agotado. Con un capital político que no ha demostrado fortaleza más allá de Antioquia, se torna pertinente la pregunta, ¿tiene más valor el liderazgo de Fico a nivel nacional? ¿O, luego del turbulento periodo de Daniel Quintero, valdrá la pena considere explotarlo volviendo a lo local?

¿Será el Uribismo? Luego de ser el gran derrotado de las elecciones, el Centro Democrático parece haberse reafirmado, más que nunca, en el viejo discurso de siempre. Figuras fuertes como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay parecen tomar una voz importante desde un Congreso donde hace falta un contrapeso a la “aplanadora” de Petro. Sin embargo, sin asomos de una renovación en su discurso, parece difícil que el recién derrotado estilo uribista resurja rápidamente como el llamado a liderar una oposición masiva al presidente y su gabinete.

¿Será Iván Duque? En sus últimas apariciones, el Duque expresidente se parece más al exitoso Duque candidato que al Duque mandatario. Sin embargo, con su imagen desgastada luego de la presidencia y con su notoria fractura con el partido que lo había impulsado, parece difícil que en el corto plazo sea el indicado para liderar la oposición a nivel nacional, sobre todo cuando se tiene en cuenta que no sería posible que retorne al poder: sin poder repetir presidencia, ¿qué más le podría esperar?

¿Será Germán Vargas Lleras? A pesar de no haber tenido incidencia en las pasadas elecciones, Vargas Lleras ha mostrado, desde los primeros instantes del gobierno de Petro, su intención de hacer contrapeso desde Cambio Radical a los proyectos que considera inconvenientes para el país, plantándose fuerte contra las propuestas iniciales de una reforma tributaria o una posible reforma a la salud. No obstante, con su partido declarándose finalmente en “independencia” en vez de en “oposición”, y cargando más que nadie con el lastre de representar la desgastada “política tradicional”, por más que sea una incógnita si mantiene grandes aspiraciones de poder presidencial, Vargas es otro nombre que, actualmente, no pinta ser viable como líder de la oposición.

¿Será Sergio Fajardo o algún representante del “centro”? Luego de sus segundas elecciones consecutivas sin pasar de primera vuelta, Fajardo ha decidido ser vocal contra Petro. Sin embargo, su “centro” político no parece estar en la misma tónica: Claudia López, Alejandro Gaviria, el Partido Verde y otras figuras del “centro” no solo están lejos de ser opositores, sino que, por el contrario, desde el día uno, han aparecido como férreos gobernistas. Un “centro” opositor, al menos en el corto y mediano plazo, parece algo totalmente inviable.

¿Habrá algún liderazgo nuevo que pueda emerger de esta coyuntura? La pregunta de quién lidera la oposición no es un asunto menor: Gustavo Petro fue, desde el primer día, el indiscutible líder de la oposición a Iván Duque. Esos cuatro años de oposición son los que, hoy en día, lo tienen en el poder. Si nadie logra canalizar el descontento, si nadie logra consolidarse como la cara visible, es muy probable que el poder de la corriente ideológica del presidente Petro no dure nada más cuatro años: podría durar mucho más