Se acaba la feria de embajadas y consulados

Varios presidentes de Colombia han utilizado las embajadas y consulados como un premio para sus amigos, para que viatiquen y la pasen sabroso. El gobierno del presidente Petro no fue la excepción y utilizó la política diplomática para pagar favores o comprar silencios.

Pero esa feria se va a acabar en el gobierno de Abelardo De la Espriella, quien lanzó un mensaje de austeridad con el anuncio de que cerrará 14 embajadas y 15 consulados, una cifra significativa teniendo en cuenta que el país cuenta actualmente con 73 embajadas y 111 consulados. Adicionalmente, el nuevo mandatario de los colombianos dijo que suspenderá las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, dos países que considera que están regidos por tiranías y que eliminaron las libertades y la democracia. En cambio, reanudará las relaciones con Israel, suspendidas en este gobierno.

Entre las representaciones diplomáticas que no seguirán adelante están Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica y no abrirá una embajada en Palestina, que no pasó de ser un anuncio. Con estos países Colombia no tiene mayor relación comercial ni hay una mayoría de colombianos viviendo en ellos o hay visitas masivas de turistas, razones por las cuales su cierre no debe ocasionar mayores traumatismos. Además, la mayoría fueron abiertas hace relativamente poco tiempo. No se trata de abrir embajadas porque sí, sino porque el país y los colombianos pueden obtener beneficios reales.

Si bien hay quienes dicen que son mínimos los ahorros con esta decisión, lo cierto es que se envía un mensaje en la dirección correcta. En los momentos actuales que vive el país, con graves problemas fiscales originados por un gasto y endeudamiento desbordado, frente a bajos ingresos, cualquier peso que se ahorre es bienvenido. No se puede seguir en la fiesta del despilfarro y en nombramientos de miles de contratistas cuando la plata no alcanza y el gobierno esta a pocos días de entregar el poder.

Abelardo De la Espriella se propone darle un vuelco al servicio diplomático, que se devaluó tanto en el gobierno del cambio. Petro llegó a decir que cualquiera podía ser embajador, que no requería tener un segundo idioma y que con ser bachiller bastaba. En un consejo de ministros, en junio de 2025 cuando Laura Sarabia todavía era canciller, Petro le ordenó eliminar los requisitos para ser embajador, incluyendo saber inglés. De hecho, muchos nombramientos que hizo el mandatario en embajadas demostraron el poco conocimiento que tenían para manejar temas tan importantes y complejos como las relaciones internacionales

Bien sabemos que en este gobierno la vara quedó muy baja y de ella no escapó el servicio diplomático ni el manejo de la cancillería que se vio envuelta en el escándalo de los pasaportes cuando, contra viento y marea, Petro dio la orden de quitarle la elaboración a la firma Thomas Greg & Sons, que durante 18 años los elaboró sin tacha alguna y con los más altos estándares internacionales, para entregárselos después a unas empresas de Portugal y Francia, con costos más elevados.

En medio de este escándalo, se conoció un controvertido decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores que ordenaba crear nueve embajadas y 116 nuevos cargos en la entidad de los cuales 14 eran asesores para el canciller. Uno de esos nuevos cargos diplomáticos fue para Armando Benedetti, quien llegó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con sede en Roma, Italia. Se trataba de una embajada que duró 25 años inactiva, en la que se invirtieron millonarios recursos en remodelación y vehículo para Benedetti, que pasó unos meses en Italia sin pena ni gloria y se devolvió sin cumplir ninguna gestión conocida.

Entre las embajadas que se iban a abrir en este gobierno estaban las de Etiopía, Senegal y Angola, tras una gira que hizo la vicepresidenta Francia Márquez por África, la de Surinam, República Checa, Rumania, Guyana, Barbados, Haití entre otras, con un costo superior a los $17.000 millones. El gobierno intentó abrir una misión en Palestina, para la cual iba a nombrar al controvertido exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, pero esta propuesta no prosperó debido a dificultades operativas para despachar desde Ramala.

¿Cuál era el interés de Petro de abrir tantas embajadas y consulados? Además de premiar a sus cercanos tenía como interés posicionarse como líder mundial, uno de sus principales objetivos en su paso por la presidencia en estos cuatro años. No por nada realizó más de 80 viajes internacionales y participó en cuanta conferencia pudo para hacerse notar.

Pero ese protagonismo cambiará radicalmente en el gobierno que comienza este 7 de agosto. Abelardo ha dicho que no viajará al exterior en los cuatro años de su administración, porque su prioridad es atender personalmente las necesidades de los colombianos. Para ello tendrá sedes alternas y visitará frecuentemente los 32 departamentos del país. La feria diplomática también se acabará.