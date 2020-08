Tres décadas de un cambio generacional

“Hoy es un día difícil, pero no un día triste, me considero un afortunado por haber llegado hasta aquí, por haber conseguido todo lo que he conseguido, por todo ello,... Estoy feliz”

Iker Casillas

Arquero símbolo del Real Madrid y la Selección de España, al anunciar su retiro del fútbol luego de 30 años de glorias