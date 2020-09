Trump y el resultado electoral

Ecos y Comentarios

Tragedia en Cauca por disparo de soldado

El disparo de un soldado, que terminó impactando a Juliana Giraldo, que murió en el vehículo en el que iba con su pareja, en el Cauca, es una dolorosa tragedia que enluta a sus seres queridos, y que inevitablemente añade combustible al encendido debate sobre actuaciones de la fuerza pública.

Hay varias versiones sobre los hechos. Todas habrán de escucharse en el proceso que se inicia. Los uniformados dicen que el vehículo no atendió la señal de detenerse. Hace años hay órdenes de no disparar en los retenes. Al soldado que accionó su arma habrá que oírlo. Para él y para su familia también es una tragedia lo ocurrido. Salvo que se le demuestre lo contrario, no hay que prejuzgar que quiso matar a la mujer, cuya pérdida, insistimos, es irreparable.