Una elección de cuatro carriles

Pareciera que lleváramos una eternidad en campaña presidencial, pero vale la pena recordar que todavía faltan más de cuatro meses para la primera vuelta: una larguísima espera en tiempos de política.

Muchas cosas todavía pueden cambiar, como ya lo demuestra el hecho de que la foto de la carrera hacia la Casa de Nariño luce hoy muy distinta a la de hace apenas unos meses. Basta recordar que el año pasado hubo encuestas en las que punteaban Gustavo Bolívar, Vicky Dávila y Claudia López, candidaturas que recientemente parecieran ver sus opciones disminuidas o, en el caso de Bolívar, desaparecieron por completo del tarjetón.

No obstante, conviene mantener prudencia con los pronósticos: falta mucho. Pero las movidas políticas de las últimas semanas y las encuestas más recientes —que, lastimosamente, han sido pocas debido a la inoportuna Ley de Encuestas— dejan ver que, aunque sigue siendo una contienda fuertemente competida, se vislumbra una carrera de solo “cuatro carriles” que, al menos en este momento, llegarían con opciones de pasar a segunda vuelta.

Lo cual también es una gran noticia: en medio de la preocupación por la presencia de cerca de 100 candidatos, que por momentos parecía una exageración, ahora la intención de voto se concentraría en cuatro candidatos.

Para identificarlos, tomemos como referencia los números que reveló la encuesta hecha por Atlas Intel, divulgada el pasado 10 de enero por Revista Semana.

Vale la pena recordar que Atlas Intel se ha consolidado, en los últimos años, como una de las encuestas de mayor prestigio a nivel global: desde 2019, su historial de pronósticos —elecciones en Argentina, Chile, Brasil, las regionales en Colombia en 2023 y la presidencial de Estados Unidos— la ha posicionado como una de las firmas más disruptivas y acertadas de la industria.

El primer carril, arrancando de izquierda a derecha, sería el que lidera, indudablemente, Iván Cepeda: con 26,5%, luce muy remoto un escenario en el que no sea él quien herede las banderas del presidente Petro y se consolide como la opción más extrema de ese espectro político. La consulta del “Frente Amplio”, que sería en marzo, no será muy distinta a una pantomima para que la izquierda se mida el aceite e impulse sus listas al Congreso, pues Cepeda arrasa abrumadoramente a su competencia: 92% frente a Roy Barreras y Camilo Romero, candidatos que, según esos números, resultan totalmente inviables. Todavía está pendiente si Iván Cepeda puede participar en una nueva consulta, pues ya utilizó este recurso en octubre y, en teoría, la ley no permite repetir consulta o al menos hay gruesas dudas al respecto.

Aun así, este “carril”, el primero que se consolidó por haber definido tempranamente un candidato fuerte en la consulta del Pacto Histórico, también es el que más rápido parece perder inercia: según Atlas, Cepeda ya no solo deja de liderar la intención de voto, sino que además pierde en casi todos los escenarios de segunda vuelta.

En el otro extremo, en el carril más a la derecha, se consolida Abelardo de la Espriella, quien, según esta última encuesta, supera ahora a Iván Cepeda: con 28%, el “Tigre” confirma su crecimiento y la pregunta pasa a ser cuál será su “techo”, sabiendo que va solo hasta la primera vuelta. Sin mucho margen para tejer alianzas con otros candidatos, y sin el impulso de una consulta en la que mida su fuerza, la pregunta es ¿hasta cuándo podrá mantener Abelardo de la Espriella el liderato? Sobre todo ahora que pasa a la posición vulnerable porque deja de ser el candidato sorpresa para convertirse en el candidato a vencer y además no tendrá el impulso de una consulta.

Luego, en una situación similar pero con menos buen desempeño en los sondeos, está Sergio Fajardo, quien también manifestó su intención de ir solo hasta primera vuelta, una apuesta que, por ahora, no parece estarle saliendo bien: con 9%, las encuestas lo muestran estancado. ¿Habrá suficientes votantes de centro, que queden sin candidato después de la consulta, como para que pueda crecer y volverse viable en la primera vuelta?

Y, entre Fajardo y Abelardo, surge la noticia más interesante de las últimas semanas: un nuevo carril que podríamos catalogar como de “centro-derecha” y que, tras una serie de movidas audaces, se ha consolidado como una alternativa viable, con una estrategia clara de aquí a mayo. Hablamos de los candidatos de la “Gran Consulta” —Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas— que, entre todos, según Atlas, suman 19% de intención de voto y ahora irán en marzo a una consulta para definir un único candidato.

Cercano al 20% y capturando votos que pueden ir “desde Fajardo hasta Abelardo”, este carril se vuelve ahora un serio contendiente para pasar a segunda vuelta.

Quienes creen que todo está definido entre Abelardo y Cepeda pueden equivocarse porque en política los golpes simbólicos cuentan y el impulso de la consulta del 8 de marzo podría llegar a ser definitivo. La pregunta es si, de aquí a mayo, logrará crecer lo suficiente.

En todo caso, esta elección de “cuatro carriles” se abre como un escenario más favorable para el país. Aunque todavía es temprano para hablar de certezas, los números dejan entrever una tendencia clara: ningún candidato luce hoy lo suficientemente sólido como para imponerse en primera vuelta. Y, además, independientemente de quiénes pasen, los votos que no quieren una continuidad del gobierno de Petro parecen sumar más que los de sus aliados. Podríamos encaminarnos hacia un escenario similar al que vivió hace poco Chile, donde, tras una primera vuelta competida, la mayoría del electorado terminó votando en contra de la continuidad de la izquierda, representada en Jeannette Jara.

El gran interrogante es cuáles carriles ganarán más tracción de aquí a mayo. La campaña apenas comienza.