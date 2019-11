Margarita Barrero

Editora General de El Colombiano

Periodista egresada de la Universidad de la Sabana. Fue editora general de nuevos medios de Publicaciones Semana y también de la revista Axxis, de Ediciones Gamma. Trabajó durante varios años en la redacción del periódico El Tiempo y fue realizadora e investigadora en Caracol TV. Tiene estudios de periodismo digital en la U. Javeriana; de escritura creativa en la U. Central; e investigación, de Knight Center of Journalism in The Americas.