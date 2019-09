Efectos nocivos del aire sucio sobre la salud pública son incontrovertibles

El aire contaminado produce desde molestias respiratorias transitorias hasta complicaciones y enfermedades graves como cáncer de pulmón o enfermedad pulmonar obstructiva crónica e incluso muerte por infarto cardiaco u oclusión cerebrovascular. Esto depende de la cantidad de humo que la persona haya respirado durante su vida, bien sea en poca cantidad pero por largo tiempo como ocurre en nuestro valle metropolitano o bien por respirar gran cantidad de humo en poco tiempo como también puede ocurrir en nuestra ciudad, cuando un bus, volqueta o camión te rocían con un chorro espeso de humo negro cargado de hollín y de venenos de la combustión. El estudio de la revista médica más prestigiosa del mundo (New England Journal of Medicine del 22 agosto 2019) lo confirma. El hecho de respirar aire contaminado con humo (material particulado fino de 2.5 micras) produce una elevación del número de muertes por enfermedades respiratorias y cardiovasculares durante ese día y los días subsiguientes a la inhalación. La evidencia sobre los efectos dañinos e incluso mortales sobre las personas que respiran aire sucio, son incontrovertibles. Si alguien niega esta realidad, lo hará quizá, por algunas razones inconfesables, pero no será por razones científicas. La ciencia y la academia nos han advertido hasta la saciedad, sobre este peligro siempre presente. Negarlo es una insensatez que infortunadamente retrasa las acciones sociales de mitigación.