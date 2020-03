ESTAMOS ACTUANDO A TIEMPO. LAS MEDIDAS SE VAN TOMANDO SEGÚN LA PROGRESIÓN

En virtud de la autoridad que tiene el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria, el Gobierno Nacional obligará a las personas procedentes de China, Italia, Francia y España, a que adopten el aislamiento preventivo una vez lleguen a Colombia. A partir de este anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros de vuelos procedentes de esos países, con al menos cuatro horas de anticipación, que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus domicilios u hoteles, durante 14 días.

A los viajeros que lleguen a Colombia, procedentes de China, Italia, Francia y España, recomendamos que, si no tienen la posibilidad de costear los gastos para aislarse en sus hoteles o domicilios, no vengan al país. A las personas que ingresaron a Colombia en los últimos 14 días, procedentes de estos países, y a quienes se encuentran en vuelo a esta hora (ayer en la mañana), les recomendamos autoaislamiento por el periodo que falte para cumplir 14 días y no asistir a sitios de afluencia masiva.

Estamos actuando a tiempo. En las situaciones de epidemia, las decisiones se van tomando teniendo en cuenta su progresión y pueden ser inefectivas si se toman anticipadamente. Hoy Colombia es el segundo país en adoptar esta medida en América Latina, después de Chile..