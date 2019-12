Hay que dejar de luchar contra la naturaleza, ciencia dice que es posible

“El cambio climático ya no es un problema a largo plazo. El punto de no retorno ya no está en el horizonte, lo tenemos encima. Hay que aumentar la ambición y la responsabilidad y los países deben presentar sus compromisos en este encuentro de Madrid.

Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y más destructivos, se hace necesario revertir esta situación en la medida de lo posible. Aún hay tiempo para actuar antes de llegar al punto de no retorno.

Los cambios climáticos están ocurriendo más rápido de lo que teníamos previsto por lo que hay que alcanzar compromisos más ambiciosos en aspectos importantes como poner un precio al carbono y acabar con las centrales térmicas de combustibles fósiles.

Sigue faltando voluntad política para poner un precio a los combustibles fósiles, detener los subsidios a estos, dejar de construir plantas de carbón, voluntad para cambiar impuestos y cobrar por la contaminación. Hay que dejar de cavar un hoyo del que no se puede salir y aprovechar las amplias posibilidades que ofrecen las energías renovables. Aunque hay muchos países que se han comprometido a alcanzar la neutralidad del carbón para 2050 y a reducir las emisiones, todavía los más grandes no están haciendo su parte, por lo que la meta climática sería inalcanzable.