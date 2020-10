“Me han hecho muchos homenajes y condecoraciones, pero la verdad es que mi recompensa es la gente humilde que me para en la calle y me dice: ‘maestro, me gusta mucho su trabajo, estoy fascinado con las gordas’. Esa manera simple de ver las cosas, al mismo tiempo con admiración y con ternura. No espero recompensas especiales. Siento un gran gozo al haber hecho esas donaciones de mi colección, eran cuadros que tenía guardados en un depósito y duraron años ahí. Cuando decidí regalarla, estaba en México y dije: ‘esto lo debería ver todo el mundo’, así que le conté a Sofía y ella me dijo: ‘fantástico’. Debo decir que primero se la ofrecí a Medellín y no me pararon bolas, me respondieron diciendo que no tenían espacio y que parecía que se iba a liberar la Licorera de Caldas pero que había que esperar. En ese momento envié la carta al Banco de la República y me respondieron de inmediato (...) En el momento en que pensaban mandar para Caldas la donación, Juan Gómez Martínez fue una maravilla, porque él, inmediatamente, fue a París con otras personas. Me dijeron que cómo era que los iba a dejar sin cuadros, que no donara nada a Bogotá. Les respondí que no podía porque me había comprometido, pero les dije que les regalaba otros cuadros. Ahí nació la idea de crear el Museo y de que nos dieran el Palacio Municipal. Fue un proceso muy bonito. Le dije a Juan Gómez: ‘si tumbas toda esta manzana yo te regalo 25 esculturas’, y me dijo: ‘ya mismo’”.