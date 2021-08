No sólo debemos pensar en el dinero...

Tras el escándalo que se ha generado en los últimos días con la presunta pérdida de recursos por parte del Min Tic para llevar Internet a estudiantes de establecimientos educativos de zonas rurales, he visto con preocupación que la mayor atención de los medios y de algunos representantes de los partidos políticos se ha centrado en cómo recuperar la totalidad o parte de los recursos y de pedir o no la destitución de la Ministra. Sin embargo, más allá del dinero, el verdadero problema está en los miles de niños, niñas y jóvenes que veían en la llegada del Internet a sus comunidades una oportunidad para volver a acceder al conocimiento, pues recordemos que hace más de año y medio muchos de ellos, sino la mayoría, no han tenido la oportunidad de continuar verdaderamente con sus estudios, y este nuevo incumplimiento sigue abriendo cada vez más la brecha en cuanto a acceso y calidad de la educación, con un agravante y es que cada día es más difícil acortar estas diferencias. Si muchos creen que solo se han perdido unos meses, para los expertos en el tema es casi una década de retroceso