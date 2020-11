Nuestras libertades no tienen como fin el odio y la violencia, sino el respeto

“Nosotros defenderemos la libertad que usted enseñaba y portaremos en alto la laicidad. No renunciaremos a las caricaturas, a los dibujos, aún si otros retroceden. Ofreceremos todas las oportunidades que la República debe a su juventud sin discriminación alguna. Continuaremos profesor, con todas las instituciones y profesores de Francia, enseñaremos nuestra historia, sus glorias y vicisitudes. Haremos descubrir la literatura, la música, todas las obras del alma y del espíritu. Amaremos con todas nuestras fuerzas el debate, los argumentos razonables, las persuasiones amables. Amaremos la ciencia y las controversias. Como usted, buscaremos comprender, sin descanso, y comprender aún más aquello que nos quiere alejar de nosotros. Aprenderemos el humor, la distancia. Recordaremos que nuestras libertades no tienen como propósito el odio y la violencia, sino el respeto a los demás. Continuaremos profesor, y a lo largo de su vida los jóvenes que usted formó ejercerán el espíritu crítico que usted les enseñó. Puede ser algunos enseñarán y formarán jóvenes ciudadanos. A su turno les inculcarán el amor a la República. Les harán comprender nuestra nación, nuestros valores, nuestra Europa en una cadena de tiempo que no se detendrá. Continuaremos ese combate por la libertad y la razón de las cuales usted es hoy el rostro porque se lo debemos, porque en Francia, profesor, las Luces no se apagan nunca. Vive la République. Vive la France”.