Protegerse y proteger a los demás son claves contra el contagio

El coronavirus es altamente contagioso, se transmite por secreciones respiratorias: tos o estornudo. Si lo hago, jamás debo protegerme con las manos porque luego puedo infectar todo aquello que toque. Tocarse con las manos la cara, boca, nariz u ojos es otra gran fuente de infección.

No debo darle la mano, abrazar o besar a nadie. Hay que autoprotegerse y proteger a los demás. Ojalá permanecer a una distancia superior a los dos metros. Así evita que le caigan secreciones respiratoria. Si uso el metro u otro transporte y me aferro a barandas, no puedo tocarme la nariz, la cara, la boca o los ojos. Debo lavarme las manos con abundante agua y jabón. Todo transporte público debe desinfectarse. Lo anterior puede eliminar el riesgo de contagio en más de un 50 %. Si tengo síntomas respiratorios debo usar tapabocas todo el tiempo. El coronavirus es más severo en personas adultas. La mayoría de los muertos son los mayores de 65 años con enfermedades crónicas, diabetes, azúcar en la sangre, hipertensión, enfermedad coronaria, Epoc, cáncer (...) Está demostrado que, prácticamente, no produce ninguna mortalidad en los niños menores de 12 años, pero eso no quiere decir que no sean un grupo de cuidado especial. Los niños sí adquieren el coronavirus, pero no se nota, por lo que son muy contagiosos y debe tenerse especial cuidado con ellos.