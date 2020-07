Se deben asegurar las dosis necesarias incluso antes de que se produzcan

Para finalizar la pandemia no se necesita una vacuna contra el covid-19, se necesitan muchas de ellas. Para vencer al virus serán necesarias literalmente millones de dosis con el fin de proteger suficiente gente alrededor del mundo. Los gobiernos individuales tienen la obligación de hacer de la protección de los ciudadanos su prioridad, y de asegurar las dosis necesarias incluso antes de que se produzcan. Con más de 100 estudios de vacunas se espera que muchas de ellas no tengan éxito. Aún si una o más candidatas prueban ser seguras y efectivas, es difícil que un solo productor sea capaz de producir todas las dosis que se requieren, por lo menos inicialmente. Entonces ¿Qué pueden hacer los gobiernos para garantizar los suministros? De lejos, la mejor solución es aunar esfuerzos. Trabajando juntos, los gobiernos individuales serán capaces de apoyar el desarrollo de más vacunas que si estuvieran solos. Eso no solo los permitiría apoyar una investigación ganadora, sino que garantizará que se cuente con las dosis que se requieren. Esto es precisamente lo que buscan las iniciativas Covax (covid-19 Vaccine Global Acces Facility) y AMC (Gavi Covax Advance Market Commitment) .