Solo pensamos en castigar y castigar, no en construir un futuro a los niños

Con el maltrato infantil pasa lo mismo que con las violaciones, por ser crímenes en los que hay que probar que la víctima es víctima, difícilmente se castiga al culpable, porque los adultos y el artilugio estatal no les creen a los menores y exigen pruebas imposibles.

Ante todo debemos legislar en la prevención del maltrato y demás formas de violencia contra los niños; generar programas de prevención, formación de escuelas de padres, formas de actuar e interactuar con ellos, organismos que velen por sus derechos y unas leyes claras que, de verdad, los protejan.

Para que no tengamos que amarrarlos o encerrarlos más cuando los padres vayan al trabajo debemos hacer que el Estado opere garantizándoles su bienestar y protección, con personal altamente capacitado, más en un país como el nuestro donde para crear una guardería solo se necesita la plata. ¿Qué es lo que no promueve que los niños puedan salir, sean saludables y disfruten de sus derechos?, básicamente que no estamos enfocándonos en ellos. La cadena perpetua solo busca castigar al adulto, no ayudarle al niño, un violador no piensa en la condena cuando va a actuar.

Solo estamos enfocados en castigar y castigar, no en construir un presente y un futuro digno para nuestros niños.