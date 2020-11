“Sin un plan de recuperación de la economía suficiente para que la economía estadounidense retorne a un crecimiento estructural más sostenido, el escenario que los mercados han visto en los últimos días puede que no se cumpla. Esto tiene relación con las perspectivas de sectores que son más afectados por el ciclo económico, los cuales han sido vistos como ganadores si se da la victoria del candidato demócrata. En particular los relacionados con los aspectos más estructurales de su programa: infraestructura, medio ambiente y producción de bienes de consumo. El cambio en las perspectivas de inflación en un escenario sin mayoría en el Senado, evitará un aumento rápido de las tasas de interés de largo plazo. En fin, puede darse un efecto depresivo si se da una victoria no tan contundente. En general, una victoria incompleta de Biden, va a limitar un escenario de reflación, con el cual muchos inversionistas estaban tomando decisiones en los últimos meses, lo que va a terminar afectando el precio de las materias primas. En esas circunstancias, no es posible que el impulso al alza de los mercados bursátiles que se vio la semana pasada se mantenga por mucho tiempo”.