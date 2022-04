“No lo conozco y él no me conoce. No tengo por qué pedirle perdón a él o de la forma como él dice”. Así resumió Juan Fernando Petro –hermano de Gustavo Petro– lo que piensa de la petición que le hizo el reelecto senador del Pacto Histórico Roy Barreras para intentar bajarle el tono al escándalo que se desató por la cita en La Picota en la que se habló de “perdón social”.

La frase de Petro, el hermano que no es candidato, se la dio a EL COLOMBIANO luego de que se le preguntara si sí iba a ofrecerle perdón a la campaña de izquierda –como pidió Barreras– por lo que este último calificó como un error.

A lo que se refiere el senador es a la visita del 8 de abril de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota, durante la cual habló –entre otros– con condenados por corrupción como Iván Moreno y por parapolítica y una masacre como Álvaro ‘el Gordo’ García.

“Fue un error como lo interpretaron. Yo sí le he dicho a Gustavo que me disculpe, lo hice directamente con él, pero no puedo correrle a lo que me diga alguien con los zapatos bien lustrados, de saco y corbata, e incluso desde la burocracia misma, que no ha recorrido los territorios profundos a los que debemos en verdad pedirles perdón por el abondo”, dijo Juan Fernando Petro, quien aclaró que sí apoya a su hermano, pero que no es militante directo.

Este diario buscó la opinión del senador Barreras por el contrataque del hermano de Petro, pero al cierre de esta edición no había contestado. En todo caso, él mismo dijo que el familiar del candidato golpeó a la campaña con su visita no consultada a la cárcel y que, por lo mismo, debía ofrecerle una disculpa pública a todo el equipo político.

“La metida de pata le hizo daño a la campaña (...). Los parapolíticos presos son uribistas y quisieron hacerle daño a la campaña de Petro. (...) Mordió el anzuelo, metió la pata, y dio papaya”, dijo Barreras.

Este choque se suma a las polémicas desatadas tras la petición de Petro a Piedad Córdoba de que se aparte de la campaña y a la revelación de este diario en torno a que Barreras sí tiene un expediente por posible corrupción, algo que él dijo no conocer.