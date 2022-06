Uno de los grandes aciertos de la campaña de Rodolfo Hernández es que hizo de sí un meme: hizo bailes, retos y juegos, de esa manera logró popularizarse y llevar su mensaje a distintos electores. Además, la sencillez de su mensaje (muchas veces criticado porque para algunos revela falta de fondo) le garantizó conectar con las audiencias. Todo esto convirtió al exalcalde de Bucaramanga en al gran sorpresa de las elecciones.

Quienes no lograron conectar con sus audiencias y llevar las interacciones de las redes sociales al voto concreto, fueron Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, quienes parecían tener bastante apoyo en Twitter, pero ese apoyo no tuvo vocación de realidad. Todo muy parecido a lo que sucedió con la Ola Verde de Antanas Mockus en 2010, que no fue más que pura espuma de internet, un movimiento con mucha marea pero con poco fondo.