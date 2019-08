No le crea a los famosos esta fake news sobre Instagram

¿Que dice la imagen?

“No olviden que mañana inicia la nueva regla de Instagram con la que pueden utilizar tus fotos. No olviden que la fecha limite es hoy!!! Puede utilizarse en juzgados y litigaciones contra ti. Todo lo que has publicado se vuelve público a partir de hoy. Incluso los mensajes que se han borrado o las fotos que no tienen permiso. No cuesta nada hacer un simple ‘copy y paste’, más vale estar a salvo. Yo no doy a Instagram o a cualquier entidad asociada con Instagram permiso para usar mis fotos, información, mensajes o publicaciones, tanto del pasado y como del futuro. Con esta publicación, doy aviso a Instagram que está estrictamente prohibido utilizar, copiar o distribuir, o tomar cualquier otra acción contra mí, basado en mi perfil y/o contenidos.

El contenido de este perfil es privado y confidencial. La violación de la privacidad puede ser castigada por la ley (UCC 1-308-1 1 308-103 y el Estatuto de Roma.

Nota: Instagram es ahora una entidad publica. Todos los miembros deben publicar una nota como esta. Si lo prefieres, puedes copiar y pegar esta versión. Si no lo publicas al menos una vez, permitirás tácitamente el uso de tus fotos, así como de la información contenida en tu perfil. Instagram NO TIENE MI PERMISO PARA COMPARTIR FOTOS O MENSAJES”.