¿Hasta dónde llega la libertad para expresarse en redes?

El caso de Lina Arango, la comunicadora social que fue tendencia en Twitter esta semana por subir un video en el que reaccionó a la medida de aseguramiento de Álvaro Uribe, deja varias enseñanzas sobre cómo el mundo digital tiene cada vez más implicaciones en la vida íntima de los usuarios de estas redes.

Si no está al tanto aquí va un resumen: Lina subió un video a Twitter el 4 de agosto en el que se expresa con groserías y efusividad por la decisión de la Corte en contra del expresidente Uribe. “Yo no pensé que eso se fuera a salir de mi círculo social y actué con toda la visceralidad, apelando a mis pasiones más básicas. El video se hizo viral y afectó e hirió la susceptibilidad de muchas personas que no piensan como yo”, cuenta ella.

Efectivamente, una hora después de estar en Internet, el contenido se salió de sus conocidos y eso la llevó a reflexionar sobre su comportamiento e inmediatamente escribió un hilo de autocrítica, en el que reconoció que debió pensar antes de subir el video.

El tema no se quedó ahí. Otros usuarios publicaron que su voz es la misma de una de las contestadoras de atención al cliente de Bancolombia. Lo cual es cierto. Ahí le empezaron a llegar otros comentarios que sugieren que ella accede a los datos de los clientes de este banco y por eso la empresa se tuvo que pronunciar en un trino desde su cuenta oficial: “Las opiniones personales de nuestros proveedores externos, como en este caso, no representan a nuestra organización. Como ha sido siempre nuestro actuar, invitamos al uso responsable de las redes sociales en el marco del respeto y la conversación constructiva”.

Hablamos con Lina y nos confirmó que ella no es empleada de Bancolombia ni de ninguna empresa colombiana; de hecho, vive en el exterior. Su trabajo como “voice over comercial” lo tiene hace 17 años y funciona así: “Yo trabajo por prestación de servicios, envío mi voz como un casting, el cliente decide y hacemos el trabajo. Ni siquiera ven mi cara”, explica.

Además de esa claridad, ella relató que ha recibido amenazas muy graves por redes sociales y propuestas de otros para tomar medidas legales, por injuria y calumnia, en contra de quienes la acusan. “Alguien contactó a mi actual empleador y le dijo que si no me despedía iba a poner una bomba en el lugar donde trabajo actualmente. Otros me han dicho que me ayudan a poner una acción legal para defenderme. La verdad es que yo no soy la imagen de Bancolombia, ni soy empleada directa de ellos. Yo solo grabo mensajes para que la gente sepa cómo direccionarse”.