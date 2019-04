Polémica por foto de la alcaldía que utilizó un precandidato

La madre de una de las menores de edad que aparece en las fotos expresó su molestia porque según ella “pone en juego su participación en programas y espacios de ciudad” si la relacionan con alguna campaña política en particular. Además de la molestia por relacionarlos con una filiación política, está el disgusto por cambiar el contexto de las fotos. “En el texto habla de quitarle jóvenes a la delincuencia, es decir, nos muestra a nosotros como exdelincuentes ”, enfatiza Daniel.

Tamaña sorpresa se llevó Daniel Balbín Feria (26 años) este fin de semana cuando sus amigos empezaron a preguntarle si él estaba trabajando en la campaña política del precandidato a la alcaldía de Medellín Santiago Gómez. “Yo no tenía ni idea quién era, cuando me mandaron un enlace a una publicación en Facebook de su campaña con una foto en la que aparezco yo con unos compañeros de ‘Medellín en la Cabeza’”.

¿Qué dice Santiago Gómez?

Gómez, quien fue secretario de gobierno y varias veces alcalde encargado de Medellín en la administración del actual mandatario, Federico Gutiérrez, al ser consultado por el uso de las fotos de la alcaldía, respondió: “No voy a entrar en un debate político por esa foto y espero que se supere el tema. Mi equipo de redes sociales y jurídico me dice que no hay problema, dado de donde se sacó la foto.

Voy a retirar la publicación y no quiero un debate al respecto”.

Sin embargo, Daniel y sus amigos insisten en que no se trata solo de ellos, porque Gómez está utilizando en sus cuentas de Facebook e Instagram fotografías del Voluntariado Joven, de la Red de Escuela de Música y de los niños de Buen Comienzo. Y agregan un interrogante: “así como este señor está utilizando estas fotografías para su campaña personal, ¿a qué otra información tiene acceso? ¿Bases de datos oficiales?”

Por su parte, la Alcaldía de Medellín aclaró que tiene autorización del uso de las fotos que publica en sus redes sociales y hasta ahora no ha recibido algún requerimiento frente al uso de las mismas por partes de aspirantes a la alcaldía de Medellín. “Este será un tema que comenzaremos a revisar para fijar la posición institucional. Frente al proceso electoral que comenzó este año, la alcaldía empezará un proceso de revisión de estos temas jurídicos”, aclararó la Secretaria de Comunicaciones Natalia Ramírez.

¿Entonces quién puede usar las fotos de la Alcaldía?

Según los abogados Carolina Monsalve Franco y Luis Felipe González López, expertos en propiedad intelectual de la empresa Contexto Legal S.A., de acuerdo con la ley 23 del 82 y la decisión 351 del 96, el autor de la obra cuenta con los derechos exclusivos sobre esta, así como la facultad de autorizar a otra persona su uso. Las fotografías, como obras protegidas por el derecho de autor, por regla general, solo pueden ser utilizadas por el autor (persona que tomó la fotografía) o por otra persona a quien el autor haya cedido los derechos o autorizado tal uso; concluyendo entonces que un candidato a la alcaldía de Medellín no se encuentra facultado para usar obras protegidas, salvo que cuente con la debida autorización del titular de la obra.