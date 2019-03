La triple w está cumpliendo 30 años y por esto cambió el mundo

Para ese momento los sistemas de información en Internet funcionaban por medio de otros protocolos, comenta el doctor en ciencias de la computación Juan Villegas , profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Eso quiere decir que para acceder a Internet la gente no lo hacía usando el http (protocolo transferencia de hipertexto), sino que existían otras maneras, pero no había algo que acercara realmente la gente a Internet. Estaban disponibles los protocolos BBS, Gopher, SMTP, FTP, entre otros. Por ejemplo, por medio del Gopher se accedía a un menú que tenía archivos y carpetas en un fondo de pantalla negra con letras verdes, nada atractivo en comparación con una página web.

“Aceptó mi idea de tener una de las máquinas NeXT, y sugirió que podía seguir adelante y usarla para jugar con la idea de esa cosa del hipertexto global del que había estado hablando”, escribió Lee justamente en esa página que quedó como testimonio del trabajo en el que se había embarcado, http://info.cern.ch/, y que antes no hubiera sido posible.

Un documento de la Universidad Jaume I, publicado pocos años después (1995) del surgimiento de la www, escrito por Carles Bellver y Jordi Adell, recoge los cambios que esta generó. Uno de ellos es que “por primera vez podían integrarse texto y gráficos en una página. La Internet tenía color y sonido, no solo textos. Ahora ya no era necesario usar programas distintos para transferir ficheros o ver texto e imágenes en línea”.