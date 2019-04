A la web se le crece la nariz con estos mitos

Que existen los illuminati



Shakira, Beyoncé, Madonna, Rihanna, todas cantantes, han sido llamadas “illuminatis”, según miles de videos subidos en la plataforma YouTube.

La BBC ha revisado el tema en profundidad, un ejemplo es la publicación Cómo se inventó (accidentalmente) la teoría de los Illuminati, que indica que estos no solo son un invento sino también la obsesión de muchas personas. En los clips que circulan son definidos como “ricos y poderosos que controlan la economía a través de los bancos centrales”. Los integrantes de este grupo buscan “el nuevo orden mundial” y son conocidos “como el gobierno invisible detrás de los gobiernos”. En los videos se asegura que controlan los medios de comunicación, la educación en EE. UU. por medio de la Unesco y grandes corporaciones.

En videos recientes se mencionan famosos que “firmaron pactos” con la secta, entre ellos Maluma, ya que, según el creador del clip, no habría otra manera de entender el vertiginoso ascenso del artista.

Según la BBC, “es una de las teorías de conspiración más citadas del mundo”, y algunos artistas, entre ellos Beyoncé y Jay Z, han adoptado la simbología de este grupo, como un triángulo que se forma uniendo los pulgares y los índices.

Históricamente hay referencias en 1776. “Intelectuales que se agruparan en privado y se oponían a la influencia religiosa y elitista sobre la vida cotidiana”, dice el medio, pero estos desaparecieron. Posteriormente, en los años 60, se comenzó a hablar de la “encarnación moderna del grupo”, señala la BBC, sin embargo, es “totalmente infundada”. Partió, le dijo el experto en el tema David Bramwell al diario mundial, de un libro titulado Principia Discordia, que tenía el propósito de crear caos en la sociedad y “difundir desinformación a través de todos los portales”.



Que la tierra es plana



Cristóbal Colón sostuvo que la Tierra era redonda, también lo afirmaron Copérnico y Galileo, y cientos de años atrás lo insinuaron filósofos como Aristóteles.

Ahora muchos creen que esa es una gran mentira y que la Tierra, en realidad, es plana.

En el mundo han estado tomando fuerza los movimientos terraplanistas, así se les conoce a los grupos de personas que mediante Internet o en encuentros fuera de lo digital comparten los argumentos que los hace creer que la humanidad los ha engañado toda la vida haciéndoles creer que la forma de la Tierra es esférica.

El movimiento terraplanisto argentino, uno de los tantos que ha surgido de cuenta de la cantidad de adeptos que quieren irse en contra de lo que es obvio para la ciencia, se reunió a comienzos de marzo en la pequeña ciudad de Colón, en el distrito de Buenos Aires (Argentina).

El diario argentino Clarín, que registró el encuentro, escribió que para ellos “la Tierra no es redonda, no gira sobre sí misma, no órbita alrededor del Sol, el hombre nunca llegó a la Luna, la Estación Espacial Internacional no existe, no hay satélites orbitando la Tierra, las fotos del planeta flotando en el espacio son falsas, la atmósfera sería muy densa e impenetrable, y el mundo estaría rodeado de hielo”.

Y hay más

También participaron del encuentro personas de otros países como Uruguay, España y Paraguay. Uno de ellos le dijo al diario: “No hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve”. Además del movimiento que se reúne en el país del sur, existe la organización internacional Flat Earth Society (movimiento terraplanista), que se formó en 1956 y fue la que empezó a difundir estas ideas.

Escribir en YouTube la palabra terraplanistas le arrojará cientos de resultados.

En Reddit, una plataforma en internet para discutir sobre diferentes temas, también hay decenas de conversaciones entre distintos usuarios sobre este tema.



Vacunas no son necesarias



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los movimientos antivacunas son una de las 10 principales amenazas que enfrenta la humanidad por estos días.

“Es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna. Por ejemplo, la poliomielitis puede causar parálisis; el sarampión, encefalitis y ceguera, y algunas enfermedades prevenibles mediante vacunación incluso pueden ser mortales”, expresa el organismo internacional.

No obstante, esas advertencias no han detenido estos grupos que desde 1998 han estado en crecimiento. Así lo documentaron los investigadores Jéssica H. Guadarrama, Guillermo Vargas y Carlos Viesca en su investigación Decisiones de los padres que no arriesgan la vida de sus hijos, pero que los exponen a daños serios: no a las vacunas (2015).

En ella cuentan que el crecimiento de los antivacunas se dio desde que “se publicó en la revista The Lancet un estudio del médico británico Andrew Wakefield en el que se vinculaba la triple viral -que se administra para la inmunización contra el sarampión, parotiditis y la rubeola- con el autismo.

No obstante, la investigación del médico fue desconocida años después por carecer de base científica. “Pero el daño ya estaba hecho”, comentan Gudarrama, Vargas y Viesca. De hecho, la popular revista tuvo que retractarse y “Wakefield fue excluido del registro médico en mayo de 2010, con una observación que indicaba la falsificación fraudulenta en la que incurrió, y se le revocó la licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido”, escribieron en el estudio.

Recientemente, la ciudad de Washington (Estados Unidos) estuvo en estado alerta por la propagación del sarampión entre menores de edad.