Si usted es dueño de una cuenta verificada de Twitter seguro se está preguntando si este jueves le van a quitar el “chulo azul” y si Elon Musk cumplirá su promesa (aplazada varias veces) de eliminar las marcas de verificación, porque ahora, por estas, hay que pagar con el nuevo programa llamado Twitter Blue. Antes de la compra de Elon Musk, era gratuito verificar una cuenta, para conseguirlo solo se exigía al usuario interesado hacer la solicitud y cumplir una serie de requisitos. Las verificaciones en redes sociales como Twitter se dan con el fin de evitar suplantaciones, respaldando que el usuario que la gestiona es quien dice ser y que, además, se trata de un actor notable para el debate público. Los cobros para verificar las cuentas se anunciaron desde hace dos meses y algunas personalidades y medios de comunicación verificados anunciaron que no iban a pagar por algo que antes era gratis, entre ellos los diarios The New York Times, The Washington Post y el basquetbolista Lebron James o el escritor Stephen King. “Ya hay también varios bancos y entidades en Estados Unidos que oficialmente dijeron que se retiraban de Twitter como una afrenta al estilo de gerenciar de Elon Musk, se dice que la plataforma va a tener un giro bastante fuerte frente a posturas de grandes marcas”, explica Paola Hincapié, directora creativa de la agencia El Grifo.

¿Qué se pierde sin el chulo azul? Twitter Blue es una suscripción de pago opcional que añade la marca de verificación azul a su cuenta (es decir, van a eliminar las insignias azules heredadas de Twitter), según explican desde el blog de esta red, y añaden que ofrece acceso anticipado a una “selección de funciones”. Esas funciones son las que desde hace varios días ya han ido perdiendo las cuentas verificadas que no han hecho ningún intento de pagar el servicio como, por ejemplo, la opción de publicar videos más largos. Entonces, quien pague podrá tener además posiciones priorizadas en las conversaciones y la búsqueda, ver aproximadamente el doble de Tweets entre anuncios, podrán editar trinos (hasta cinco veces en un plazo de 30 minutos), crear tweets, respuestas y citas de hasta 10.000 caracteres de longitud con los estilos de escritura negrita y cursiva, crear carpetas de elementos guardados, tener un NFT (activo digital encriptado) como foto de perfil y tener la opción de retractarse de un trino después de haberlo publicado, pero antes de que sea visible para otros en Twitter. Lo que han dicho la mayoría de empresas y marcas que se niegan a pagar este servicio, según lo relata Hincapié, es que las facilidades no son “la locura. Lo de la capacidad de los videos no es un problema para algunos, así como que no te anule la publicidad, porque no la va a quitar, solo la va a disminuir”. El pasado 23 de marzo se lanzaron los precios en Colombia de esta verificación: la versión web tiene un costo de $404.900 al año o $38.500 al mes. Para los sistemas operativos iOS y Android es de $554.900 al año o $52.900 al mes.

También se sabe que habrá distintos colores para la insignia, dejando el color azul para las cuentas de usuarios individuales, el gris para las institucionales y la amarilla para el resto de organizaciones y empresas. Estas últimas, además, cuentan con sus propia suscripción, en la que pueden vincular cuentas a su perfil para que aparezcan asociadas. Preocupaciones Este hecho ha generado malestar, por ejemplo, en temas de seguridad porque si tiene Twitter Blue podrá acceder a la autenticación en dos pasos por SMS, si no, no y eso es vital para muchos usuarios y empresas.