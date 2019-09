Esto es lo nuevo que trae el Android 10

Google lanzó este martes la versión final del Android 10 (que se ha estado probando como Android Q). Por ahora solo es para usuarios de teléfonos Pixel y en comunicado oficial dicen: “estamos trabajando con nuestros socios para lanzar y actualizar dispositivos a Android 10 este año”.

Una de las características más esperadas es el sistema de navegación por gestos que funciona de manera muy similar al iOs de iPhone. Con deslizamientos podrá ir hacia atrás, abrir la pantalla de inicio y moverse con fluidez entre tareas. Sin embargo, el sistema tradicional de tres botones seguirá siendo una opción, lo que probablemente sea bueno, ya que muchas personas lo prefieren.

Sobre esta navegación Allen Huang y Rohan Shah, gerentes de producto en la interfaz de usuario de Android, escribieron: “Al pasar a un modelo de gestos para la navegación del sistema, podemos proporcionar más pantalla a las aplicaciones para permitir una experiencia más inmersiva”.

En su comunicado oficial Google dice que una de las actualizaciones más importantes será invisible para la mayoría de los usuarios: Project Mainline. Esta le permitirá al gigante tecnológico tener algunos parches de seguridad críticos directamente a través de Play Store en lugar de esperar a que los fabricantes y operadores los distribuyan.

Más allá del nuevo sistema de gestos, entre las novedades podrá encontrar algunas características permisos más estrictos y controles de privacidad, un nuevo “Modo de enfoque” para deshabilitar aplicaciones que distraen, controles de notificación más simples, controles familiares mejor integrados y un nuevo Tema oscuro.

Características prometidas pero sin fecha

Algunas de las características no estarán disponibles inmediatamente. Por ejemplo, el Live Caption que permitirá a los usuarios obtener subtítulos en tiempo real para cualquier audio o video en su teléfono se lanzará para Pixel entre septiembre y marzo del 2020 (ellos lo anunciaron indicando que lo harán en el Otoño).

Para ayudar a sus ojos y por ahí derecho a su batería esta actualización también contará con el Dark Theme, que permitirá oscurecer el teléfono o ciertas aplicaciones específicas como Fotos y Calendario. Google anunció que todas las apliaciones están comprometidas con admitir esta función, no obstante, por ejemplo Gmail todavía está trabajando en la compatibilidad con Dark Theme y no tendrá soporte hasta finales de septiembre. Las que ya están disponibles en modo oscuro (para Pixel por ahora), son: YouTube, Google Fit, Google Keep y Google Calendar.

De acuerdo con la revista Vergue hay algunas otras características en Android 10 que no recibieron mucha atención cuando se anunció originalmente en Google I/O en mayo: emoji con inclusión de género, temporizadores de aplicaciones para sitios web específicos y soporte para la transmisión de audio a audífonos.

Si tiene un teléfono Pixel y Google no le ha pedido actualizar en el transcurso de los siguientes días verifique ingresando a: Configuración, luego a Sistema, busque Avanzado y por último presione en la opción Actualización del sistema.