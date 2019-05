Regresó el iPod Touch

La línea de iPod Touch no había sido actualizada desde hace más de cuatro años y los nuevos modelos cuentan con un chip A10 Fusion para tener mejor rendimiento en los juegos, la batería del dispositivo y es el complemento para las experiencias de realidad aumentada.

Con este lanzamiento llega Apple Arcade, un nuevo servicio de suscripción de juegos exclusivos que no tendrían anuncios o compras adicionales. Incluso, podrían ser descargados para jugar sin conexión.

Versiones

El nuevo iPod Touch tendrá tres capacidades: arranca con una versión de 32GB que cuesta US $199, unos 670.000 pesos; la versión intermedia de 128 GB (US $299) costaría 1 millón de pesos y la nueva capacidad de 256 GB (US $ 399) llegaría sobre 1.300.000 pesos colombianos.

El nuevo iPod touch estará disponible en tiendas a final de esta semana. Mientras tanto, está disponible para ordenar en la página web de Apple y en la aplicación Apple Store.

Todos, commpatibles para vincular con los AirPods y otros accesorios de la empresa.