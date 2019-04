En globo, así llevan Internet a lugares desconectados

Algo tienen en común los proyectos que quieren llevar Internet donde no hay: están en el cielo, detenidos o volando. Aunque para algunos suene increíble aún queda mucha gente por conectar; la población del mundo que accede a la web apenas pasó el 50 % en los dos últimos años. Ahora son 4.388 millones de internautas, que corresponden a un 57 % de los 7.676 millones habitantes del planeta, un 4 % más que en 2018, asegura un informe que presentaron en enero las compañías We Are Social (empresa global de publicidad) y Hootsuite (plataforma para gestionar redes sociales).

El mismo estudio revela que, entre enero de 2018 y el mismo mes este año, hubo 368 millones más de usuarios conectados; sin embargo, aún quedan regiones en el mundo en las que el acceso a Internet no es tan alto como en América del Norte, donde hay un 95 % de penetración, o Europa occidental, donde la cifra llega al 94 %. En el centro de África apenas un 12 % de su población se considera internauta, y el centro de Asia acaba de llegar al 50 %.

Por esa razón, Google y Facebook crearon proyectos con el objetivo de conectar a más personas y tratar de disminuir la brecha de acceso a la red que hay en el mundo.