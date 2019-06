Así es la tecnología que les mejora la voz a los cantantes

No obstante, ella ya lleva usándolo, por los menos, desde 2000, en sus últimos siete álbumes, y no es la única que lo hace porque no es necesariamente para quienes necesitan corregir su voz. El Auto-Tune parece ser el AS bajo la manga de algunos artistas actualmente, ¿con qué fin?

“Por el amor de Dios”, alzó la plegaria en Twitter el popular locutor inglés Roman Kemp , presentador del programa Capital Breakfast de la emisora Capital FM: “Denle a Madonna el Auto-Tune”, escribió. Así criticaba Kemp la presentación de la reina del pop en el festival Eurovisión. Para él, la cantante no estaba llegando a las notas de una de sus canciones más exitosas, Like a Prayer , sonaba mal y necesitaba de esa tecnología para arreglarlo.

El escritor Simon Reynolds, autor de diferentes libros sobre música, entre ellos Rip It Up, llamó al Auto-Tune la innovación más importante del pop en los últimos 20 años, desde que Cher lo usó por primera vez en la canción Believe (1998). Reynolds, adicionalmente, asegura que con ese software se revolucionó la historia de la música que consumen las masas.

“La tecnología de corrección había estado en el mercado durante aproximadamente un año antes de que Believe llegara a las listas de éxitos, pero sus apariciones anteriores habían sido discretas, como pretendían sus creadores, Antares Audio Technologies”, comenta el autor en una publicación del medio especializado en música Pitchfork.

Este autor narra que el tema de Cher fue el primero en lograr que se pusiera atención en ese efecto que le daba “brillo y emoción” a la voz de la cantante pop, haciendo que la canción que se preguntaba “¿Crees en la vida después del amor?” (“Do you believe in life after love?”), sonará mejor.

El Auto-Tune se hizo tan popular que era conocido como el efecto Cher, reportó en 2008 la revista estadounidense de cultura The New Yorker.

Del software se conoce que fue creado por el ingeniero Andy Hildebrand, y para 2008 ya llevaba 10 años sonando en los temas más populares del fin del milenio y del comienzo del nuevo, en las del álbum Music (2000) de la reina del pop, y en las de famosos artistas de hip hop como T-Pain, Kanye West y Lil Wayne. Actualmente hasta Shakira, que es reconocida por su talento musical.

La misma publicación, en un artículo escrito por Sasha Frere-Jones, señala que el Auto-Tune “se usa imperceptiblemente para corregir notas planas o agudas”. Y no solo arregla el tono de la voz, lo distorsiona cuando se usa en exceso. Con esa intención hace parte de las ayudas de algunos cantantes de reguetón, que lo volvieron indispensable en ese género. ¿Ha escuchado Ambiente de J Balvin? Tiene Auto-Tune.

Aunque el productor neoyorquino Tom Beaujour le dijo a Frere-Jones que está en “casi todas las sesiones en las que trabaja”, y estas son de distintos géneros, como el rock y R&B.

El productor del estudio Euno, Daniel Escobar, comenta que cuando hizo parte de la canción de Cher no era para afinarla, porque no lo necesitaba, sino “para darle una característica especial a la voz”. Believe sonaba futurística.

“Tiene un uso frecuente en el reguetón y en la música urbana, lo exageran para que parezca un efecto en la voz”, comenta Escobar. Un artista que lo tiene en su repertorio con recurrencia es Ozuna.

Asimismo, el Auto-Tune se consigue en vivo con pedales que procesan la voz que se captura con el micrófono, de ese modo el artista suena como se escucha en las plataformas musicales.

Así es que no es solo un asunto de reguetoneros, cualquier artista que quiere sonar perfecto recurre a esta tecnología. Claro, unos exageran, pero muchos ya están acostumbrados a ese efecto, y les gusta.