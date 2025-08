Este dato revela una brecha persistente que no solo afecta el acceso laboral, sino también la toma de decisiones en sectores estratégicos para el futuro digital.

Aunque la industria tecnológica en Latinoamérica no ha dejado de crecer, la participación femenina en este campo sigue siendo limitada . Según cifras compartidas por Womenize Latam, las mujeres representan solo el 30% de la fuerza laboral en tecnología y menos del 15% de los cargos de liderazgo digital en América Latina.

Ante esa evidente exclusión estructural, con barreras formativas y culturales, son varias las organizaciones que trabajan para combatir las brechas de género en el sector, una de ellas es Womenize Latam, una red que este mes cumple seis años de actividades.

Lo que comenzó como un foro local en Bogotá con 1.200 asistentes, hoy conecta a mujeres líderes en tecnología, industrias creativas, negocios digitales y educación STEAM en nueve países.

La baja participación de mujeres en el ecosistema tecnológico se origina desde las primeras etapas educativas. Según datos recogidos por la red, muchas jóvenes no acceden a formación en programación, ciencia o robótica por falta de referentes, contextos excluyentes o estereotipos de género.

Esta desconexión inicial se traduce, años después, en cifras como la actual: solo tres de cada diez trabajadoras en tecnología son mujeres y la mayoría permanece en roles operativos o de apoyo, lejos de posiciones de liderazgo o influencia.

Lea también: El 97 % de los colombianos quiere aprender IA, pero sus empresas no los capacitan

“Aunque mi trayectoria no inició en la tecnología, aprendí que es clave para transformar realidades y sueños”, explicó Alejandra Godoy, cofundadora de Womenize Latam, al hacer balance del recorrido. “He aportado mi sensibilidad femenina para construir un espacio de apoyo mutuo. Hoy demostramos que, sumando diversidades, el impacto no tiene fronteras”.

En seis años, la red ha logrado articular capítulos en países como Argentina, Chile, Ecuador, México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Emiratos Árabes y Estados Unidos (Miami), con más de 10.000 mujeres impactadas a través de eventos, mentorías, programas de formación y reconocimiento.