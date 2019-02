Y los carros voladores, ¿para cuándo?

Hay ventajas si el transporte aéreo en las ciudades se masifica. En su informe Fast-Forwarding to a Future of On-Demand Urban Air Transportation (Avance rápido hacia un futuro de transporte aéreo urbano bajo demanda), Uber resalta que el tiempo que pierde la gente desplazándose de un lugar a otro es muy elevado.

“El residente promedio de San Francisco pasa 230 horas viajando entre el trabajo y el hogar, es decir, medio millón de horas de productividad perdidas cada día. En Los Ángeles y Sydney, sus habitantes pasan siete semanas laborales enteras cada año, dos de las cuales se desperdician improductivamente en una congestión vehicular. En muchas megaciudades, el problema es más grave: el viaje promedio en Mumbai supera los asombrosos 90 minutos”.

Ahorrar tiempo no sería la única ganancia de utilizar estos medios de transporte que prometen ir de un destino a otro en pocos minutos, un estudio de la American Journal of Preventive Medicine hecho en 2012 y titulado Commuting Distance, Cardiorespiratory Fitness, and Metabolic Risk (Distancia de desplazamiento, aptitud cardiorrespiratoria y riesgo metabólico), halló que aquellos que viajan más de 16 kilómetros (lo que hay aproximadamente entre las estaciones del Envigado y Acevedo del metro) tenían mayores probabilidades de presión arterial elevada.

Habrá inconvenientes, seguro, dice el docente de la facultad de ingeniería aeronáutica de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Pablo Alvarado. Según él, uno será el tráfico aéreo, pues en el mismo espacio estarán circulando aviones grandes y pequeños, helicópteros, drones y carros voladores.

Para que eso no se salga de control, Alvarado cree que es fundamental que las compañías fabricantes de los vehículos trabajen en usar tecnologías de comunicación entre sistemas, de modo que un carro volador de Airbus “hable” con el de Uber y conozcan sus recorridos sin riesgos.

Además, asegura que en las ciudades se deberán tomar medidas ya que la mayoría de ellas tienen sus aeropuertos en zonas que podrían interferir con ese futuro tráfico aéreo. “En Colombia le corresponderá a la Aeronáutica Civil”, dice el docente, aunque para que esos vehículos se vean en los cielos del país faltan años, ya que en grandes ciudades, como Los Ángeles apenas se están comenzando a hacer pruebas de vuelo de los prototipos.