Pablo Cuartas, profesor de Ciencias Planetarias del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, señala que mientras el cielo esté despejado se podrá ver, eso sí, “es justo antes del amanecer y se percibirá mucho mejor en zonas como los Llanos”. Aquí las montañas podrían entorpecer la vista, pero no está de más que mire al cielo.

Jorge Iván Zuluaga Callejas, profesor titular de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia, explicó en el coloquio de astronomía del Planetario Medellín que los planetas siempre están alineados, pero lo particular de este hecho es que con tanto espacio que hay en el Sistema Solar los planetas se acomodaron en el mismo lado. “Usted va a poder ver los cinco planetas y la Luna en un espacio que puede cubrir con una mano y eso es lo espectacular”.

¿Qué se verá?

Según NatGeo en español los cuerpos celestes más importantes del Sistema Solar se desplegarán en “una alineación planetaria perfecta”, es decir, desde la perspectiva terrestre parecen formar una línea en el cielo.

Para que no los confunda con estrellas, Cuartas dice que se ven a simple vista, que sabrá que son los planetas porque no titilan y estarán sobre el horizonte oriental. Una buena hora es las 4:45 a.m. de este 24 de junio. Tendrá de 60 a 90 minutos antes del amanecer.

El sábado 25 de junio una buena hora para empezar será a las 4:38 a.m. y dice Sky & Telescope que el domingo 26 de junio “también será un buen día porque Venus y la Luna, delgada como un filamento, se encuentran en conjunción (se hallan en la misma longitud celeste)”. La hora para comenzar el domingo, según Cuartas, es a las 4:48 a. m.

Aclaran los especialistas que este no es un evento único, pero es bueno que tenga en cuenta que la próxima oportunidad ocurrirá en marzo de 2041. Entonces, mientras esté despejado y si le gusta la astronomía, aproveche estas madrugadas para mirar al cielo. Solo necesita mirar