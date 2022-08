Luego de la publicación de las primeras imágenes del Telescopio Espacial James Webb (JWST) entre el 11 y 12 de julio de 2022, el nombre del artefacto se conoció alrededor del mundo por marcar lo que sería el inicio de una nueva era astronómica. Este telescopio logrará lo que ninguno antes había hecho: retratar el universo en una nitidez y profundidad que hasta entonces era una tecnología desconocida en los espectros infrarrojo y visible.

Pero detrás del maravilloso artefacto, desde antes del lanzamiento del telescopio, existe una discusión latente e incómoda para varios científicos y defensores de la población Lgbtq+ que reclaman modificar el nombre del telescopio, inspirado en James E. Webb, el exadministrador de la Nasa en la década de los 60.

Webb fue señalado por despedir personal homosexual de la Nasa en la época del “Terror Lila” (Lavender Scare) una política federal que consistía en eliminar homosexuales (o de aquellos que se tuvieran sospechas) de las organizaciones de Estados Unidos en el gobierno del presidente Harry S. Truman.

Esta discusión tomó fuerza entre la comunidad científica con el documental Behind the name: James Webb Space Telescope (Detrás del nombre: el Telescopio Espacial James Webb) desarrollado por la productora de video Katrina Jackson para la organización The Just Space Alliance, la cual busca un futuro inclusivo y ético para el espacio.

En el documental que dura 40 minutos, las astrónomas Erika Nesvold y Lucianne Walkowicz hablan sobre las maravillas que hará el Telescopio Espacial James Webb, pero se centran específicamente en el personaje que hay detrás de su nombre.

“Este documental se produjo con historiadores, miembros de la Sociedad Astronómica Estadounidense y del Comité de Orientación Sexual y Minorías de Género en Astronomía, además de científicos que pertenecen a la población Lgbtq+”, explicó Katrina Jackson en un hilo de Twitter.

Según el documental, James E. Webb, en ese entonces el administrador de la Nasa, impulsó más de 75 misiones espaciales finalizando la década de los 60. El hombre compitió incansablemente durante años con los soviéticos para ganar la carrera espacial lo que finalmente lograría llevando a tres astronautas a la Luna en 1969.