Einstein se hizo famoso por un eclipse que hoy cumple 100 años

Cuando la Luna ha apagado al Sol los humanos se han consternado, inquietado y sorprendido. Las actitudes hacia este fenómeno han cambiado con los siglos, al principio con calendarios que trazaban el ritmo de los cielos y más recientemente con observaciones cada vez más científicas, entendida la ciencia como un proceso de indagación y no una mera colección de datos.

El hecho de que la humanidad entendiera que la Tierra es redonda y se conociera su tamaño relativo, así como el del Sol y la Luna a partir de las exploraciones de Hiparco y Aristárco, por ejemplo, hizo posible que los eclipses fueran herramientas para calcular fenómenos en el cielo e incluso cambiar el modelo geocéntrico en el que la Tierra es el centro del universo al heliocéntrico en el que los planetas giran a su alrededor. Las discusiones sobre forma, tamaño y movimiento de la Tierra tienen más de dos milenios.

Cómo sucedió

En 1919 la situación era particular. La humanidad había contado con la física newtoniana por cerca de 300 años, cuenta Carlos Molina, físico y magíster en astronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. “Esta teoría era muy exitosa y pensaba la gravedad como una fuerza, que además tenía características muy sospechosas: era una fuerza a distancia; lo que incomodaba a los físico de la época y ya había un precedente que era la teoría de campo electromagnética de Maxwell en la cual se utilizaba el electromagnetismo más como una propiedad del espacio que como una fuerza propiamente dicha”.

Cuatro años antes Einstein había publicado una nueva teoría de la relatividad y en ella describe la gravedad no como una fuerza sino como una interacción de algo que él llamo espacio-tiempo. Molina explica que esencialmente lo que dice Einstein es que la gravedad es la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo debido a la masa, lo que implica que “cuando yo tengo un cuerpo en el espacio-tiempo que tiene masa, esa masa lo que hace es alterar los caminos, las trayectorias que los cuerpos deben seguir, eso fue lo que precisamente se observó en 1919”.

No es que en esos cuatro años no se hubiese intentado comprobar la teoría de Einstein, muy polémica por cierto. En ese tiempo transcurrido fracasaron las expediciones y las medidas. Por ejemplo en 1916 se había planteado una expedición a la región rusa de Crimea por un amigo cercano de Einstein que se tuvo que cancelar porque estalló la Primera Guerra Mundial y en un par de intentos posteriores o las observaciones no daban lo que se esperaba o el cielo se nublaba.

Lo más curioso de esta historia es que ni un año después del final de la gran guerra, un inglés (Arthur Eddington) propuso una expedición para validar la teoría de una alemán (Albert Einstein). Un fenómeno social interesante porque además ellos ni se conocían ni tenían una relación cercana. Molina reflexiona: “En ciencia algunas cosas pasan incluso por encima de la política”.

Así que finalmente como Einsten había dicho que las trayectorias de los cuerpos se debían desviar en presencia de la masa, la propuesta era la siguiente, explica Molina: “El camino alrededor del Sol tendría también trayectorias curvadas y como si se tratara de autopistas, el trazado de la autopista alrededor de nuestra estrella no sería una recta, sino una curva; entonces si ese era el único camino existente, la curva, incluso cualquier masa o la luz en particular deberían seguir la autopista que existe”. Lo que esperaban si la teoría era acertada es que las estrellas que están detrás del Sol, “y ya sabíamos cuáles eran porque las observamos hace miles de años –agrega Molina–. Es que deberían aparecer en posiciones desplazadas como si la luz viniera de un lugar donde las estrellas realmente no están. Lo que veríamos sería una proyección fantasmal estas porque estarían desplazados del lugar donde estarían normalmente. Esto implica que los caminos alrededor del Sol estarían curvados y precisamente eso fue lo que midió Einstein”.

Los eclipses han sido de gran importancia en la historia de la ciencia desde el auge de la ciencia ciudadana en 1715 cuando Edmund Halley usó la revista Philosophical transactions of the Royal Society A para pedir a sus colegas de todo Inglaterra a que lo ayudaran a observar un eclipse total de Sol, hasta esta famosa prueba de Eddington de la curvatura de la luz de las estrellas predicha por la teoría general de la relatividad de Einstein.

Es verdad que el mundo conoció a Einstein en el año en el que terminaba la Primera Guerra Mundial, sin embargo esta teoría no se impuso triunfante desde este día, era muy polémica. “Algunas observaciones tenían errores del 20 y hasta el 30 por ciento”, cuenta Molina. Sin embargo pasaron 15 años de búsquedas de errores, fue un logro haberla medido y poco a poco la ciencia ya nunca fue igual.