Feminización amenaza las tortugas

Se considera que cerca del 61 % de las 356 especies de quelonios del mundo están amenazados o se extinguieron, un declive con diversas consecuencias ecológicas.

Es un dato de un artículo en BioScience, que sintetiza el estado global de este orden de animales, elaborado por científicos del U.S. Geological Survey, Tennessee Aquarium Conservation Institute, University of California, Davis, y University of Georgia.

Son uno de los grupos de vertebrados más amenazados, más que aves, mamíferos o anfibios, pese a que han habitado la Tierra por más de 200 millones de años.

Fuera del cambio climático, la sobrexplotación para alimento, la destrucción de hábitats y las enfermedades diezman sus poblaciones.

Las tortugas ponen sus huevos en las playas y los cubren con arena. Muchos nunca eclosionarán, víctimas de microbios que los consumirán, perros y otros animales o personas que se los comerán.

Cuando nacen las pequeñas tortugas deben correr hacia el mar, pero allí las esperan otros peligros. Se estima que solo 1 % de ellas sobrevivirá hasta la edad adulta.

A diferencia de los humanos, las tortugas y otros reptiles que ponen sus huevos no tienen cromosomas sexuales. En las marinas el sexto es determinado por el ambiente del nido: una temperatura más alta produce hembras, si es más fresca son machos los que nacerán.

Para Bryan Wallace, del comité que evalúa el estado de estos animales para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, citado por National Geographic, “es difícil encontrar una población que esté mucho mejor de lo que estaba hace 100 años”.