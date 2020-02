La serpiente no lo quiere matar, no la ataque

En el pacífico colombiano algunas comunidades creen que si una mujer descuida al bebé mientras está lactando, atraerá a la petacona, como le llaman a la boa constrictor, porque ella buscará succionar leche del pezón e introducirá su cola en la boca del bebé.

Otros mitos dicen que si una de estas rastreras de cuerpo alargado es partida en dos, cada extremo se convierte en una serpiente diferente; que si una mujer está menstruando no puede salir a campo porque será perseguida por esta habitante de los pliegues de la Tierra. También que una mujer en embarazo puede hacerla dormir. Y, no es que ellas no duerman, solo que no tienen párpados, nunca cierran los ojos.

El desconocimiento sobre ellas es proporcional a su abundancia. Con cerca de 300 especies, Colombia es el tercer país de América más rico en serpientes, después de México y Brasil. De las 3.000 que existen en el mundo, solo el 10 % son venenosas, cuenta Carlos Andrés Galvis, biólogo especialista en reptiles y jefe de poblaciones de la Fundación Zoológica de Cali.

Conocerlas es vital. Sus toxinas han sido importantes para los humanos, no solo para producir antiofídicos, sino porque sus presas, los roedores por ejemplo, pueden convertirse en una plaga peligrosa para los humanos si ellas no se los comen.

Además, explica Galvis, las investigaciones alrededor de la variedad de proteínas que se encuentran en sus venenos han llevado a aplicaciones médicas que hoy están salvando vidas. El captropil, para pacientes con hipertensión, fue el primer medicamento aprobado por la Agencia de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de Estados Unidos, para uso terapéutico y originado de un veneno de la serpiente brasileña Bothrops jararaca.