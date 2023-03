Médicos paisas encuentran forma de saber las causas de la hipertensión

La presión arterial es la fuerza que empuja la sangre para que circule por los vasos sanguíneos. Para el cardiólogo Dagnóvar Aristizábal Ocampo, director científico del Centro Clínico y de Investigación Sicor, es toda una fascinación: “Es un signo vital fundamental que refleja las condiciones bajo las cuales un ser humano está funcionando y que se representan en el sistema cardiovascular”.

El doctor Aristizábal lleva estudiándolo desde hace más de 25 años. Su meta ha sido entender cómo este signo vital se controla y bajo qué circunstancia se afecta, dependiendo de las condiciones de vida de una persona y de otros factores genéticos y ambientales.

De todos los hipertensos diagnosticados con presión arterial alta, solo en el 10 % (1 de 10) se encuentra una causa, por ejemplo, problemas del riñón, tumores, exceso de ciertas hormonas. En el restante 90 % (9 de 10) no se encuentra una explicación y se les llama hipertensos esenciales. Estos últimos fueron la razón de la investigación que el doctor Aristizábal presentó, con cuatro profesionales más, entre ellos el ingeniero matemático Simón Fallón, con quienes completó 10 años de trabajo.

Le puede interesar: Aumentaron en Estados Unidos las infecciones por un hongo, ¿cuál es y por qué es tan peligroso?

El resultado fue publicado este mes en la revista especializada Hipertension Research con el nombre Perfiles hemodinámicos de la hipertensión arterial con monitorización ambulatoria de la presión arterial. En otras palabras, modelaron matemáticamente el sistema cardiovascular para explicar cómo funciona la circulación en una persona hipertensa.

Con los resultados obtenidos clasificaron cinco grupos o fenotipos de hipertensos en Antioquia y eso es un gran avance porque, explica el médico e ingeniero biomédico Diego Luis Álvarez, coautor del estudio, romper paradigmas es muy difícil, “a uno le enseñan en la escuela de medicina que en el 90 % no se conoce la causa y ya existe ese formato mental de que llega un hipertenso, le doy un medicamento y si no responde le subo la dosis, y si no responde le agrego otro, y así se vive en un ensayo error. Con estos resultados estamos rompiendo lo que ha sido una costumbre”.