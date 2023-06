Purificar el agua y usar IA para la inclusión: algunas de las ideas que presentaron estudiantes paisas

Ellos van a comparar mensualmente cómo crece el cultivo, la humedad, la producción y cómo afecta al ecosistema tanto los agroquímicos como la alelopatía que ha mostrado resultados favorables. “Un campesino que mensualmente usa químicos en su cultivo está condenado a que su cultivo en 15 años no sea fértil y contamina las aguas de la región”, finalizó Juan Sebastián Sierra.

El filtro debe limpiarse cada 15 días y es una alternativa que las jóvenes proponen si al corregimiento no llega la planta de tratamiento. No quieren que la comunidad se enferme más.

Descubrieron que la calidad del agua es aceptable pero falta la construcción de la planta de tratamiento para que así las personas no se enfermen por la presencia de algunos parásitos como el que encontraron. Aunque la planta es el objetivo principal, las niñas proponen también la creación de unos filtros de agua caseros.

“El acueducto es abastecido por la quebrada La García, este no tiene una planta de tratamiento y la mayoría de la comunidad consume el agua sin tratarla. No tienen los recursos ni para comprar botellones de agua o para estar hirviéndola, porque se gasta mucho gas. Esto le trae enfermedades gastrointestinales a la comunidad por algunos parásitos que se encuentran en sus aguas”, dijo Yerin Silvana Restrepo Sanchez.

“Gracias a la colcha ellos perdonaron y no quieren que se repita. Socializamos, nos contábamos las historias, algunas coincidían y poco a poco construimos el conflicto armado en la región”, dijo Keidi Avilez Emeri. Y así, con retazos reconstruyeron la memoria de un pasado violento de su territorio.

“Las historias las escribieron primero a mano y luego las plasmaron en la colcha con el tejido. Tiene varias historias, una de las más grandes es la mía. Hablo sobre la masacre del alto San Juan el 25 de abril de 2001 y la vivió un familiar mío pero no lo asesinaron. Él se libró de eso, se perdió entre la maleza”, recordó Juan Daniel.

Llegar a este estand fue sentir de inmediato la dulzura con la que Paulina Huertas Espinosa y Dulce María García Serna de ocho y siete años de edad hablan de los hábitos de vida saludable. Tenían todo tipo de frutas en su mesa y, a cada persona que se detenía a escucharlas, les ofrecían uvas y uchuvas y les contaban un cuento.

Son estudiantes de la Institución Educativa Román Gómez de Marinilla y la historia empieza con un niño llamado Juan Pablo que come comida chatarra, se la pasa echado en su sofá viendo televisión y no hace ejercicio. Un día conoce a una niña llamada Juliana quien lo invita a caminar, a comer saludable y hasta a donar sangre. Pero él dice que no. Solo comenzó a cambiar su vida cuando tuvo un accidente y vio que su vida corría peligro por los riesgos que tenía al ser una persona con obesidad.

Esta historia se la contaron a sus compañeros de segundo grado para que sean personas saludables. “Nosotras queremos crear conciencia en nuestros compañeros para que tengan una buena salud y queremos también ver si esto afecta sus desempeños académicos”, dijo Dulce María García Serna.

Una feria muy creativa

En total fueron 85 proyectos los que estuvieron presentes. El próximo semestre, durante el segundo ciclo del proyecto, se celebrarán los festivales municipales de Imaginaciones Nuevas de donde saldrán los proyectos de investigación escolar que participarán en el segundo Festival Departamental que se celebrará en el Parque Explora en 2024.

“Muchachos, a todos ustedes, los estudiantes: gracias por atreverse a pensar diferente, por salir del común, por estar aquí, por dar un paso, por trascender, y por formar de Colombia un nuevo país. Ustedes son este país”, dijo Lina María Lopera, docente acompañante del proyecto Aunque sea incómodo, hay que hablarlo de Entrerríos, en el norte de Antioquia.